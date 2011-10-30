آبگرفتگی معابر همدان با به کارگیری 430 نفر از پرسنل شهرداری رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفرپور افزود: با توجه به گزارش‌های هواشناسی و اخبار دریافت شده در خصوص بارندگی های اخیر نیروهای امور شهر چهار منطقه، پیمانکاران خدمات شهری و پیمانکاران فضای سبز شهرداری همدان در آماده باش کامل قرار گرفتند.

وی یادآور شد: طبق تأکیدات، پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهردار همدان در خصوص شناسایی نقاط آسیب پذیر و رفع خطر آبگرفتگی از این نقاط تمهیدات لازم اندیشیده شد و عوامل شهرداری در این زمینه در آماده باش کامل قرار گرفتند.

سه میلیارد تومان برای کنترل و هدایت آب‌های سطحی شهر همدان هزینه شد

جعفرپور در ادامه با اشاره تخصیص اعتبارات لازم برای هدایت آب‌های سطحی یادآور شد: برای اجرا و مطالعه پروژه جمع آوری، کنترل و هدایت آب‌های سطحی شهر همدان بیش از سه میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: یک میلیارد و 450 میلیون تومان برای دیواره‌سازی و کف‌سازی رودخانه‌های شهر همدان، یک میلیارد و 475 میلیون تومان برای هدایت و دفع آب‌های سطحی شهر،120 میلیون تومان برای مطالعه جمع‌آوری، کنترل و هدایت آب‌های سطحی و 120 میلیون تومان نیز برای انجام مطالعات مرحله دوم تخصیص یافته است.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان با اشاره به استقرار عوامل شهرداری در مناطق آسیب پذیر اظهار داشت: با تداوم بارندگی در حال حاضر این نیروها در حال تلاش برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر هستند.

25 دستگاه کف کش برای رفع مشکل آبگرفتگی معابر همدان به کار گرفته شد

وی اضافه کرد: به علت شدت بارش باران و آبگرفتگی معابر بیش از 430 نیرو و 40 دستگاه خودرو و 25 دستگاه کف کش در راستای رفع مشکل آبگرفتگی معابر و میادین عمومی به کار گرفته شد.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان اظهار داشت: در این راستا تمهیدات لازم از دو ماه قبل توسط امور شهر مناطق چهارگانه اندیشیده شد و با استفاده از ماشین آلات سنگین سازمان موتوری نسبت به لایه روبی رودخانه‌ها و اصلاح و لایروبی نهرها و جوی‌های حاشیه معابر اقدام شد.

جعفرپور با اشاره به اینکه معابر شهر همدان دارای شیب تندی است، اظهار داشت: به همین دلیل در زمان بارندگی، همدان با مشکل آبگرفتگی در معابر مواجه می‌شود.

فاز اول مطالعات جامع آب‌های سطحی همدان انجام شده است

وی با اشاره به اینکه برخی از مسیرهای شهر همدان خروجی آب‌های سطحی است و بعضی از مسیرها نیز در دست شرکت آب و فاضلاب همدان است، گفت: شهرداری همدان از سال 88 طرح مطالعات جامع آب‌های سطحی را توسط مشاور آغاز کرده که فاز اول آن به پایان رسیده و فاز دوم در حال اجرا است.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان یادآور شد: در حال حاضر اجرای پروژه‌های عمرانی که در راستای حل مشکلات هدایت آب‌های سطحی معابر انجام می‌شود بر اساس نظریه مشاور مطالعات این طرح در حال انجام است.

جعفرپور گفت: پروژه‌های در دست مطالعه آب‌های سطحی شامل پروژه خیابان تختی، بلوار آیت‌الله کاشانی، بلوار فلسطین، خیابان صنعت، بلوار شاهد، جاده مزدقینه، 12 متری ولایت، کوی محمدیه، بلوار ملت و بلوار بسیج است.