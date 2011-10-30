تسریع در ایجاد پارک ترافیک در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در حاشیه جلسه نظارت دوره ای معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در منطقه 16 با اشاره به مستعد بودن این منطقه برای اجرای طرحهای ترافیکی نسبت به بسیاری از مناطق دیگر، تلاش در این منطقه را دارای ارزشهای ویژه دانست و خواستار همت، حمایت و شتاب بیشتر در اجرای پروژه ها شد.

وی با اشاره به فراهم بودن مقدمات ایجاد پارک آموزش ترافیک، خواستار تسریع در اجرای این برنامه شد و افزود: وجود پارک آموزش ترافیک در اشاعه فرهنگ ترافیکی شهروندان به خصوص اقشار دانش آموزش اثر گذار است.

در ادامه این جلسه فضل الله اندرزی، شهردار منطقه 16 با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ترافیکی منطقه و ضرورت روان سازی بار ترافیکی به لحاظ وجود پایانه مسافربری جنوب و مسافرتهای گسترده درون شهری و برون شهری، اقدامات انجام گرفته در سطح منطقه که نتیجه تلاشهای همکاران و حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد شهرداری تهران بوده را تشریح و سپس به برخی مشکلات ترافیکی و پروژه های قابل اجرا در منطقه 16 اشاره کرد.

وی، شرایط ترافیکی منطقه 16 را با توجه به زیرساختهای طرح جامع و پیش بینی کاربرد پهنه تجارت جهانی مورد توجه دانست و گفت: برای رضایتمندی شهروندان باید پارکینگها افزایش و جابجایی، اصلاح و بهسازی توقفگاههای اتوبوسرانی در دستور کار قرار گیرد.

اندرزی، احداث پل روگذر حدفاصل چهارراه چیت سازی تا پایانه جنوب و همچنین احداث چپ گرد شهید تندگویان - نواب و احداث پل در ادامه خیابان ضربعلی زاده به منظور خارج کردن خزانه - نازی آباد شرقی تا نازی آباد غربی از بن بست و راستگرد فدائیان اسلام به آزادگان و تامین حمایت مالی بیشتر به منظور تسریع و تملک حریم راه آهن را حائز اهمیت و از نیازهای مهم منطقه 16 برشمرد.