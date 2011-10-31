به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال قهرمانی جوانان (زیر 19 سال) آسیا یکشنبه شب با برگزاری سه مسابقه در گروه B پیگیری شد که طی آن تیمهای مدعی این گروه حریفان خود را شکست دادند. در نخستین مسابقه، اردن با 4 گل از سد بوتان گذشت تا شانس خود را برای صعود به مرحله بعد افزایش دهد. کویت هم با یک گل از سد تاجیکستان عبور کرد تا موقتا صدرنشین این گروه شود.
در حساسترین دیدار گروه B تیم جوانان قطر با 3 گل بحرین را شکست داد تا ضمن پشت سرگذاشتن یکی از مدعیان این گروه، صدر جدول را دوباره از آن خود کند.
جدول ردهبندی گروه B:
1- قطر 7 امتیاز - تفاضل گل 6+
2- کویت 7 امتیاز - تفاضل گل 2+
3- اردن 4 امتیاز - تفاضل گل 3+
4- بحرین 4 امتیاز - تفاضل گل 1+
5- تاجیکستان 3 امتیاز
6- بوتان بدون امتیاز
این مسابقات امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود که در این بین دیدارهای گروه C که تیم جوانان ایران هم در آن حضور دارد، انجام میشود:
گروه A:
* عربستان - مالدیو
* عراق - عمان
گروه C:
* ازبکستان - پاکستان
* هند - ترکمنستان
گروه D:
* امارات - لبنان
* سوریه - فلسطین
گروه E:
* هنگکنگ - تایوان
* تایلند - کرهجنوبی
* گوآم - ژاپن
گروه F:
* ویتنام - مالزی
* لائوس - میانمار
گروه G:
* اندونزی - چین
* ماکائو - سنگاپور
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