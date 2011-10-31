رسول یونان شاعر، داستان‌نویس و مترجم همزمان با پنجمین روزاز نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات با حضور درغرفه خبرگزاری مهر، دقایقی را به پاسخگویی به سئوالات خبرنگار مهر اختصاص داد.

یونان در پاسخ به سئوالی درباره علت کمبود حضور و معرفی شعر در فضاهای مطبوعاتی کشور گفت: به نظر من این کمبود وجود دارد، اما چندان زیاد نیست که بخواهد نگران‌کننده باشد، ولی باید این حضور کمرنگ را به فال نیک گرفت و برای آن خوشحال بود.

وی ادامه داد: رسانه‌های عمومی مانند اینترنت و وبلاگ و اخیراً هم فیس‌بوک، مرزهای محدود قبلی را شکسته‌اند. ادبیات این روزها دیگر ملک شخصی کسی نیست که بخواهد یا نخواهد آن را منتشر کند و این مایه خوشحالی است.

یونان افزود: در دوران اوج مطبوعات کاغذی حتی در مواقع دموکرات بودن مدیر مسئول یک نشریه و یا سردبیر و حتی مسئول صفحات ادبی، دیده می‌شد که عملا امکان مطرح شدن شعر در فضایی جدی وجود نداشت. شما تصور کنید 12 شماره از یک مجله اگر مرتب هم منتشر می‌شد، در سال چقدر جا برای معرفی شعر داشت و تازه مگر چند مجله ادبی بود که بخواهد مرتب منتشر شود و جایی هم به شعر بدهد؟ طبیعی است که فضایی امروز برای ارائه شعر در فضای مجازی داریم، جای روزنامه را بگیرد.

سراینده مجموعه شعر «روز بخیر محبوب من» ادامه داد: الان گستره توزیع شعر در میان مخاطبان به واسطه فضای مجازی بیشتر شده و خواه ناخواه فرآیند بسیار بهتری برای نشر شعر در جامعه داریم و البته بازخورد این کار نیز بیشتر خواهد بود و این باعث تاثیرگذاری بهتر روی مخاطبان نیز شده است.

به گفته یونان رسانه‌ها در دهه‌های 60 و 70 نوعی برخورد محدودیت‌آمیز در زمینه شعرایجاد کرده بودند و این فضا محدودیت‌های زیادی برای مخاطبان شعر و شاعرانی که روز به روز در حال افزایش بودند، ایجاد کرده بود که خب به هر شکل امروز دیگر آن را نمی‌بینیم.

وی در پایان اظهار داشت: ممکن است بگویید رسانه‌های شخصی مثل وبلاگ، مخاطب کمتری نسبت به روزنامه‌ها دارند که در نوع خود این مساله جای درنگ دارد، اما مگر چقدر از مخاطبان روزنامه‌ها طرفداران صفحات ادبی هستند؟ مشخصا تعداد کمی. شما به شمارگان کتاب نگاه کنید. مگر رسانه‌های مکتوب چقدر مخاطب دارند؟ ما در رسانه‌های مکتوب بیشتر نمایش ادبیات داشتیم تا حقیقت ادبیات واین باعث آسیبی چند جانبه برای ما شد که هنوز هم که هنوز است باقی مانده است.