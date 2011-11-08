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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

"زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی" تجدید چاپ شد

"زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی" تجدید چاپ شد

کتاب "زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی" (جلد اول ) تألیف چارلز کولستون گیلیپسی و حنین بن اسحاق ابراهیم بن سنان با ترجمه احمد آرام و دیگر مترجمان از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی، بیان شرح احوال و آثار و آرای علمی 126 تن از دانشمندان اسلامی است که در ریاضیات و علوم وابسته به آن، مثل نجوم، نور شناسی، موسیقی و علوم طبیعی، مثل فیزیک، شیمی، کیمیا، طب و زیست‌شناسی کار کرده‌اند.
 
همچنین احوال برخی جغرافی‌دانان و تاریخ نویسان و بعضی فلاسفه نیز بیشتر از باب حکمت ایشان، در این مجموعه آمده است. 

زندگی و کار مهمترین دانشمندان اسلامی در این مجموعه بررسی شده و برخی مقالات آن از لحاظ تفضیل و عمق و وسعت دامنه تحقیق بی‌نظیر یا کم‌نظیرند.

این کتاب در 453 صفحه برای نوبت چهارم در2000 نسخه از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است. 
کد مطلب 1447622

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