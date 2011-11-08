"زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی" تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی، بیان شرح احوال و آثار و آرای علمی 126 تن از دانشمندان اسلامی است که در ریاضیات و علوم وابسته به آن، مثل نجوم، نور شناسی، موسیقی و علوم طبیعی، مثل فیزیک، شیمی، کیمیا، طب و زیست‌شناسی کار کرده‌اند.

همچنین احوال برخی جغرافی‌دانان و تاریخ نویسان و بعضی فلاسفه نیز بیشتر از باب حکمت ایشان، در این مجموعه آمده است.



زندگی و کار مهمترین دانشمندان اسلامی در این مجموعه بررسی شده و برخی مقالات آن از لحاظ تفضیل و عمق و وسعت دامنه تحقیق بی‌نظیر یا کم‌نظیرند.



این کتاب در 453 صفحه برای نوبت چهارم در2000 نسخه از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است.