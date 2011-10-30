کشف مواد مخدر شیشه در آزاد راه قزوین - کرج

سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران این نیرو در یک اقدام پلیسی موفق شدند مقدار 966 گرم ماده مخدر شیشه را کشف و ضبط کنند.



وی افزود: ساعت 17 روز گذشته ماموران یگان امداد قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزادراه قزوین، کرج به یکدستگاه سواری پراید با دو سرنشین مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند.

سرهنگ غیاثوند تصریح کرد: راننده پراید با مشاهده ماموران با انجام حرکات خطرناک نمایشی اقدام به فرار کرد که پس از مدتی تعقیب وگریز و شلیک چند تیر سرانجام توسط ماموران متوقف شد.

به گفته رئیس پلیسی مبارزه با مواد مخدر استان در این اقدام ماموران در بازرسی از خودرو مقدار 966 گرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف و راننده و سرنشین آن را دستگیر کردند.