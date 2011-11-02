به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عروسی جذاب فقط جشن گرفتن داخل سالن و رفتن به آتلیه و گل زدن ماشینهای مدل بالا و اجاره ای نیست. برخی از افراد حتی ماشین عروسشان را وانت و نیسانی انتخاب می کنند که سالها با آن کار کرده و با ابتکار عمل این خودرو را به گونه ای تزئین می کنند که با دیگران متفاوت باشد و وقتی در خیابان حرکت می کنند نگاهها به سمتشان خیره شود. شاید هم برخی با این کار قصد دارند تا معنای شاد بودن بدون تجملات و ساده انگاشتن مراسم را در عین جذابیت به دیگران یاد دهند.

یکی از این ابتکارهای جالب تزئین ماشین عروس با میوه توسط زوجی بود که پس از عکس گرفتن و گردش با ماشین در خیابان، از میوه های آن برای پذیرایی مهمانانشان استفاده کردند.

برخی عروس و دامادها نیز تنها به متفاوت بودن ماشین عروس اکتفا نمی‌کنند بلکه در انتخاب مکان برگزاری مراسم ازدواج و یا مدل لباس عروس و داماد نیز دست به تجربه‌های تازه می زنند. مانند زوج کوهنوردی که مراسم ازدواجشان را در قله دماوند و یا در دامنه کوه دنا برگزار کردند و از اقوام خود خواستند تا در این مراسم شرکت کنند.

برگزاری مراسم ازدواج در قله سبلان

به تازگی نیز یک زوج کوهنورد جشن ازدواج خود را در قله ۴۸۱۱ متری سبلان با پهن کردن سفره عقد در کنار دریاچه قله سبلان و دعوت از دیگر کوهنوردان در شهرستان مشکین‌شهر برگزار کردند. مسلم نجفی و مریم فکری از اهالی شهرهای اردبیل و مشهد و هر دو از کوهنوردان و سنگ‌نوردان حرفه‌ای هستند.

اما برخی از زوج ها نیز ترجیح می دهند که مراسم ازدواج خود را در یک مکان مقدس برگزار کنند. مکانی از جمله حرم حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س).

تا کنون افراد زیادی مبادرت به برگزاری مراسم عقد در مکان های متبرکه و یا حتی حیاط دانشگاه کرده اند اما در جریان برگزاری مراسم حج تمتع امسال نیز یک زوج جوان در مسجد الحرام به عقد و نکاح یکدیگر در آمدند.

مراسم ازدواج دو قلوها و یا بیماران سرطانی نیز از انواع مختلف مراسم های جالب ازدواج است که به صورت گروهی برگزار می شود.

برگزاری مراسم ازدواج در حیاط دانشگاه

برخی از مردم برای برگزاری مراسم ازدواج خود تمایل دارند هر طور هست مراسم متفاوتی را برگزار کنند. به همین دلیل از ماشین عروس گرانقیمت گرفته تا لباس عروس و مکان ازدواج به دنبال انتخاب‌های خاص هستند تا این تفاوت در ذهن شرکت کنندگان در مراسم به یادگار بماند. هزینه ازدواج این افراد معمولا بسیار زیاد است و گاهی تنهاچند میلیارد تومان خرج یک شب میهمانی در بهترین هتلهای ایران با گرانترین وسایل پذیرایی می کنند تا در نظر دیگران متفاوت باشند.

برخی زوجین شخصیت نمایشی دارند

یک روانشناس معتقد است برخی از زوجین که می خواهند مراسم ازدواجشان با شکوه و پرهزینه برگزار کنند معمولا شخصیت نمایشی دارند یعنی دوست دارند در معرض نگاه دیگران قرار گیرند و یا مورد تایید دیگران واقع شوند چون تنها در این صورت احساس رضایت می کنند و اعتماد به نفس دارند ولی اگر این اتفاق نیفتد از لحاظ شخصیتی احساس ضعف می کنند.

تراکتورعروس!

طاهره کرمانی رنجبر، روانشناس به خبرنگار مهر گفت: برگزاری مراسم عروسی غیر متعارف، از درجه اهمیت کمتری برخوردار است و مهمتر از آن هماهنگی و شرایط زندگی دو طرف است.

این روانشناس گفت: گاهی اوقات مراسم عروسی زوجهای جوان با ابتکار خاصی برگزار می شود که نشان دهنده شور و شوق آنهاست مانند اینکه ماشینی را با پر مرغ تزئین می کنند!

این روانشناس معتقد است که انسانها در پروسه های آشنایی عجیبی قرار می گیرند که در اغلب اوقات این نوع آشنایی منجر به خوشبخت شدن آنها نمی شود. به عنوان مثال به صورت اینترنتی با یکدیگر آشنا شده و ازدواج می کنند و یا یک نفر در یک کشور و دیگری در کشور دیگر است مراسم ازدواج شان را برگزار می کنند اما برخی دیگر هم با اینکه فاصله زیادی از یکدیگر دارند اما یک دفعه تصمیم می گیرند و ازدواج کنند درحالی که شاید خیلی وقت باشد که یکدیگر را ندیده اند. برخی دیگر کسی را برای ازدواج انتخاب می کنند که سن و سال و یا میزان تحصیلاتش با او بسیار متفاوت و قابل ملاحظه است.

برخی از تفاوت ها تا محدوده ای جذابیت دارد اما در بعضی از مواقع زوجین نمی توانند با این تفاوت ها کنار بیایند و زیر یک سقف زندگی کنند اما اینکه چرا درگیر چنین پروسه ای شده اند موضوعی غیر طبیعی است که باید قبل از ازدواج درباره آن بررسی و تحقیق می شد.

فاصله میان خواستگاری تا ازدواج جوان یاسوجی؛ فقط چهار روز!

در این میان آگاهی از چرایی ازدواج مهمترین مسئله ای است که جوانان باید به آن بپردازند. به عنوان مثال فرشید کرمی، جوان سی ساله یاسوجی یک سال و نیم پیش ظهر روز پنجشنبه به خواستگاری دختری می رود که تا به حال تنها تعریف نجابت او را شنیده بود اما از آنجا که همه چیز برای برگزاری یک مراسم کاملا سنتی ازدواج در یاسوج فراهم بود، چهار روز بعد مراسم عقد و عروسی شان را برگزار می کند. او اکنون یک پسر هشت ماهه به نام کیان مهر دارد.

کرمی نجابت و تربیت خانوادگی را مهمترین ویژگی خانواده فیروزه(همسرش) می داند و به خبرنگار مهر می گوید: تربیت خانوادگی و تحقیقاتمان درباره یکدیگر به شناخت مان نسبت به یکدیگر بسیار کمک کرد.

در هر حال روانشناسان و جامعه شناسان همگی بر این باورند که برگزاری مراسم پرهزینه خوشبختی و برگزاری مراسم کم هزینه بد بختی به همراه ندارد بلکه مهم آن است که دختر و پسر تفاوت های ناهنجاری با یکدیگر نداشته باشند.

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گزارش از فاطیما کریمی