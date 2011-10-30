از تساوی در خانه شهرداری ناراضی نیستم/ تعطیلات لیگ به سود و ضرر ماست!

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری تبریز و ذوب آهن گفت: متأسفانه در دقایق ابتدایی بازی ما سیدمحمد حسینی را ازدست دادیم و از قاسم حدادی‌فر به جای وی استفاده کردیم. اولین بار بود که حدادی فر در چنین پستی بازی می کرد، بنابراین در نیمه اول کمی ناهماهنگ بودیم.

وی افزود: البته در بین دو نیمه با صحبت‌هایی که با بازیکنان انجام دادیم، توانستند در نیمه دوم هماهنگ‌تر بازی کنند و حتی فرصت‌های خوبی نیز به دست آوردیم. من دراین بازی از پیام صادقیان انتظار بیشتری داشتم. او باید در هنگام بازی احساساتش را کنار بگذارد و منطقی بازی کند. عجیب است که پاس خوبی که "ایگور کاسترو" به وی داد را به دلیل مکث زیاد نتوانست تبدیل به گل کرده و کارهایی را که در تمرین انجام داده بودیم درون زمین انجام دهد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تاکید کرد: تیم فوتبال شهرداری در نیمه اول فشار زیادی بر تیم ما آورد که خوشبختانه درخشش شهاب گردان مانع از این شد که دروازه ما باز شود، اما در نیمه دوم دیگر تحت فشار نبودیم و حتی موقعیت‌های خوبی را نیز از دست دادیم. ممکن است از نتیجه بازی رضایت کامل نداشته باشم اما ناراضی هم نیستم چون در خانه حریف و مقابل تیم شهرداری توانستیم امتیاز کسب کنیم.

ابراهیم‌زاده در خصوص تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر به دلیل بازی‌های تیم ملی گفت: تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر هم به نفع ما و هم به ضرر ماست. این تعطیلی باعث می شود تا بازیکنان مصدوم ما دوباره به ترکیب بازگردند، اما موجب می شود تا ملی پوشان ما زمانی که از اردوی تیم باز می گردند هماهنگی آنها با سایر نفرات زمانبر باشد.

وی در خاتمه عنوان کرد: ما در فهرست خود جای خالی برای چهار بازیکن بزرگسال و 2 بازیکن زیر 23 سال داریم. اگر همه مسئولان به چهار باشگاه استقلال، پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن به عنوان نمایندگان ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به دید ملی نگاه کنند، شرایط ما متفاوت خواهد شد، برای حضور مقتدرانه در رقابت‌های لیگ آسیا باید بازیکنان خوبی را جذب کنیم و انتظار حمایت مضاعف از اسپانسرهای خود داریم.

دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر عصر یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.