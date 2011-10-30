صبا و نفت هجومی بازی کردند/ از باخت صنعت نفت ناراحتم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و صبای قم اظهار داشت: پیش بینی یک بازی خوب و تهاجمی را در آبادان می کردم. با اینکه پرواز ما به آبادان 11 ساعت تاخیر داشت اما بازیکنان ما نشانی از خستگی در بازی مقابل صنعت نفت نداشتند و حتی با انگیزه‌تر هم بازی کردند.

وی با یادآوری اینکه "در اول فصل هم گفته بودم که تیم ما هفته به هفته بهتر خواهد شد"، افزود: باید بگویم از باخت تیم خوزستانی صنعت نفت ناراحتم چون خود من در خوزستان فوتبال بازی کرده‌ام و می دانم باختن در این استان چه معنایی دارد.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: به نظر من تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هم یک بازی زیبا و تماشاگرپسند را انجام داد و رویش پنج گل در یک بازی نشان از یک فوتبال سراسر تهاجمی را از سوی هر دو تیم داشت.

دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و صبای قم از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر عصر یکشنبه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد و با برتری 3 بر 2 تیم میهمان به پایان رسید.