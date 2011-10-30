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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۸

ویسی پس از پیروزی صبا:

صبا و نفت هجومی بازی کردند/ از باخت صنعت نفت ناراحتم

صبا و نفت هجومی بازی کردند/ از باخت صنعت نفت ناراحتم

سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: هر دو تیم نفت آبادان و صبای قم هجومی بازی کردند اما از باخت یک تیم خوزستانی ناراحتم چون می دانم باختن در خوزستان چه معنایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و صبای قم اظهار داشت: پیش بینی یک بازی خوب و تهاجمی را در آبادان می کردم. با اینکه پرواز ما به آبادان 11 ساعت تاخیر داشت اما بازیکنان ما نشانی از خستگی در بازی مقابل صنعت نفت نداشتند و حتی با انگیزه‌تر هم بازی کردند.

وی با یادآوری اینکه "در اول فصل هم گفته بودم که تیم ما هفته به هفته بهتر خواهد شد"، افزود: باید بگویم از باخت تیم خوزستانی صنعت نفت ناراحتم چون خود من در خوزستان فوتبال بازی کرده‌ام و می دانم باختن در این استان چه معنایی دارد.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: به نظر من تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هم یک بازی زیبا و تماشاگرپسند را انجام داد و رویش پنج گل در یک بازی نشان از یک فوتبال سراسر تهاجمی را از سوی هر دو تیم داشت.

دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و صبای قم از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر عصر یکشنبه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد و با برتری 3 بر 2 تیم میهمان به پایان رسید.

کد مطلب 1447678

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