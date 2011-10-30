جمهوری اسلامی ایران پشتیبان دولت و ملت عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز یکشنبه در دیدار با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و هیات همراه با ابراز خرسندی از روند پیشرفت تحولات عراق در عرصه های گوناگون گفت:شرایط عراق هرگز به گذشته و نظام دیکتاتوری باز نخواهد گشت و ایران از روند کنونی دمکراتیک در عراق حمایت می کند.

وی با بیان اینکه برای تحقق این امر جمهوری اسلامی ایران در همه شرایط کمک و پشتیبان دولت و ملت عراق خواهد بود، تصریح کرد: امکانات و توانمندی‌های وسیع ایران درعرصه های مختلف فناوری، اقتصادی، سیاسی فرصت های فراوانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد و تحکیم امنیت و آرامش عراق ایجاد خواهد کرد.

لاریجانی درهمین زمینه همکاری‌های پارلمانی بین دو کشور را حائز اهمیت خواند و در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرایط عراق هرگز به گذشته ونظام دیکتاتوری باز نخواهد گشت، افزود: ایران از روند کنونی دمکراتیک درعراق حمایت می کند.

وی روابط ایران و اقلیم کردستان عراق را بسیار خوب خواند و افزود: ایران ازهر شرایطی برای توسعه و تحکیم همکاری های بین دو کشور درعرصه های اقتصادی، امنیتی و بازرگانی استقبال می نماید.

براساس این گزارش مسعود بازرانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز دراین دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران مذاکرات خود با مقامات ایرانی را بسیار مفید و سازنده خواند و افزود: شرایط منطقه ایجاب می کند مشورت ها و هماهنگی های بین دو کشور ادامه یابد.

وی روابط ایران و اقلیم کردستان عراق را بسیار خوب، مستحکم و رو به پیشرفت دانست و یادآور شد: امنیت ایرانی، امنیت کردستان عراق است.

رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه از تقویت و تحکیم امنیت در مرزهای بین دو کشور ابراز خرسندی کرد و افزود: برای اقلیم کردستان عراق تحکیم امنیت مرزها با ایران بسیار مهم است.

