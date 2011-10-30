شناسایی شرکت بیمه کلاهبردار در ارومیه/ 75 فقره کلاهبرداری

به گزارش خبرنگار مهر، رسول النقی ‌پور بعد از ظهر یکشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران افزود: با توجه به وصول اخبار و گزارشاتی مبنی بر اقدامات اغواگرانه یک شرکت بیمه، اقدامات اطلاعاتی برای تعیین صحت موضوع توسط ماموران آغاز و افراد متخلف و قانون‌شکن قبل از متضرر شدن افراد بیشتر دستگیر شدند.

وی بیان داشت: متهم دستگیر شده در بازجوییهای فنی که توسط ماموران انجام شد به تخلفات خود اعتراف کرد و بیان داشت اقدامات خود را با همدستی یکی از نمایندگان شرکت مذکور عملی کرده و با فریب دادن افراد مختلفی به میزان قابل توجهی کلاهبرداری کرده است.

النقی‌پور اظهار داشت: طبق اسناد و مدارک به دست آمده از افراد مذکور و بعد از تمام شدن تحقیقات روشن شد که متهمان در طول 42 فقره کلاهبرداری مبلغی به میزان 400 میلیون ریال از شرکت بیمه و 33 نفر از خسارت ‌دیدگان تصادف کلاهبرداری کرده ‌اند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه گفت: پرونده تشکیل شده در این زمینه به همراه متهمان دستگیر شده برای رسیدگی بیشتر و همچنین تکمیل پرونده به مرجع قضایی ارجاع شد.