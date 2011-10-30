انتقاد شدید دمشق از بان کی مون/ دبیرکل واقعیتها را تحریف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری الشرق الاوسط، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد گفت : بان کی مون ادعاهای ساختگی و گزارشهای دروغین را به شورای امنیت ارائه کرده است.



دمشق از شورای امنیت خواسته است کسانی را که در راستای گمراه سازی این نهاد فعالیت می کنند، مورد بازخواست قرار دهد.



الجعفری افزود : ادامه سوء استفاده از نام سوریه یا اوضاع داخلی آن و وارد کردن این مسائل در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه 1559 غیر قابل قبول است.



وی ورود نظامیان سوریه به داخل خاک لبنان را تکذیب کرد و گفت بیشتر این خبرها را منابع رسانه ای گمراه کننده نقل می کنند.



الجعفری خاطر نشان کرد دبیرکل سازمان ملل متحد چشمان خود را به روی قاچاق سلاح و پول از لبنان به سوریه بسته است و مقامات سوریه و لبنان چندین عملیات قاچاق را کشف و ضبط و رسما اعلام کرده اند.



خاطر نشان می شود سوریه هم اکنون در معرض فشارهای شدید خارجی و اتهامات قرار دارد و رهبران این کشور تاکید می کنند هر گاه اقدامات اصلاح طلبانه می خواهد به نتیجه برسد، این فشارها و هجمه رسانه ای و تبلیغاتی و اقدامات تحریک آمیز به اوج خود می رسد.