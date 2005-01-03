احداث باغ پرندگان در كرج

علي تركاشوند شهردار كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر گفت: با توافق دوستداران پرندگان و سازمان پاركها، باغ پرندگان در زميني به مساحت پنج هكتار تاسيس خواهد شد.

وي افزود: در توافقنامه اي كه با انجمن دوستداران طبيعت و سازمان پاركها و فضاي سبز منعقد شده ، سازمان پاركها متعهد به تهيه نقشه و تعيين دقيق محل مورد نظر شده است و مجري طرح نيز از زمان تحويل نقشه حداكثر ظرف دوماه نسبت به تهيه طرحهاي اوليه و مطالعاتي اقدام مي كند.

شهردار كرج تصريح كرد: زمين مورد نياز توسط سازمان پاركها به انجمن حمايت از پرندگان واگذار مي شود و هزينه هاي طرح نيز از سوي شهرداري تامين خواهد شد.

تركاشوند اظهار اميدواري كرد: با احداث اين پارك علاوه بر ايجاد مكاني طبيعي و زيبا براي استفاده پرندگان، مجموعه اي ديدني و جذاب براي حفظ و تكثير انواع پرندگان به وجود آيد.