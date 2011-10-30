به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست خبری که به منظور تشریح اهداف برگزاری جام ولایت برگزار خواهد شد، رئیس سازمان لیگ برتر، دبیرکل اتحادیه فوتبال و مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران پاسخگوی سئوالات خبرنگاران خواهند بود.

براساس این گزارش، در نشست خبری جام ولایت عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر، وهاب فرهمند، مشاور وزیر و مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران به همراه علی محمد مرتضوی، دبیرکل اتحادیه فوتبال حضور خواهند داشت.

این نشست از ساعت 11 صبح فردا دوشنبه در محل سالن کنفرانس سازمان لیگ برتر آغاز می شود.

جام ولایت از 12 آبان‌ماه با حضور سه تیم استقلال، پرسپولیس و ناسیونال پاراگوئه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.