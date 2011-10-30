آمادگی وزارت بهداشت برای همکاریهای مشترک با کردستان عراق

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین نیکنام روز یکشنبه در جلسه‌ای که به درخواست دکتر طاهر الهرامی وزیر بهداشت کردستان عراق و با حضور جمعی از مسئولین وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: جلسه امروز بنا به درخواست وزیر بهداشت کردستان عراق از وزارت امور خارجه ایران برای بحث و بررسی پیرامون همکاریهای مشترک با وزارت بهداشت ایران برگزار شده است.

وی با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت کردستان عراق درباره پیشرفتهای این اقلیم در زمینه مباحث دارو، تربیت پزشک و پرستار، دندانپزشک و... گفت: اقلیم کردستان عراق در مبارزه با بیماریهای مهم واگیر مانند سرخک، کزاز، سیاه سرفه و فلج اطفال به پیشرفت های خوبی دست پیدا کرده و در عین حال برنامه ‌ریزیهایی نیز برای پیشرفت خود در قالب همکاری با جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده است.

نیکنام با اشاره به نیاز و درخواست کردستان عراق در مورد تجهیزات پزشکی و دارو، افزود: لازمه تحقق این درخواست حضور فعال شرکتهای خصوصی ایران در مناقصه‌های اقلیم کردستان عراق است همچنین مقرر شد شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران طی حضور در مناقصه‌های کردستان عراق تشویق شوند.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین‌الملل با اشاره به مباحث مطرح در زمینه همکاریهای بهداشتی ایران با کردستان عراق گفت: در این زمینه مقابله با بیماریهای مهمی مانند سل مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تبادل اطلاعات و کارشناسی در این زمینه صورت بگیرد و تفاهمنامه‌هایی برای همکاری مرزی تدوین شود.