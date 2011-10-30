جمشید زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حرکت زشت محمد نصرتی و شیث رضایی در بازی پرسپولیس مقابل تیم داماش گیلان گفت: من ضمن انتقاد از اشاعه دهندگان اینگونه اخبار و تصاویر که بر خلاف آموزه‌های دینی ماست، از جامعه ورزشی، ورزشدوستان و به ویژه هواداران باشگاه بزرگ پرسپولیس عذرخواهی می کنم.

وی افزود: اطمینان می دهیم که باشگاه پرسپولیس در این زمینه قاطعانه تصمیم گیری خواهد کرد. آنچه که مسلم است مدیران باشگاه از رفتارهای اخلاق مدارانه و اعتقادات خود در خصوص داشتن باشگاهی پاک، منزه و اخلاق‌گرا کوتاهی نخواهد کرد.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: در شرایطی که تیم پرسپولیس با یک برد شیرین مقابل داماش قصد آغاز تعطیلات چند هفته‌ای را داشت تا با انرژی مضاعف و برنامه‌ریزی مدون به رقابت‌های لیگ بازگردد رفتار یک بازیکن بی فکر و بی توجه آرامش را از باشگاه گرفت. بنابراین هواداران مطمئن باشند که با خاطیان شدیدا برخورد خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های داماش گیلان و پرسپولیس در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر که روز شنبه برگزار شد به برتری 3 بر 2 سرخپوشان تهرانی انجامید. در این مسابقه محمد نصرتی و شیث رضایی پس از گلزنی تیم‌شان حرکات زشتی انجام دادند که به احتمال فراوان جرایمی را برای آنها به دنبال خواهد داشت.