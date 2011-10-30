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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

کلنگ ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد هرمز به زمین زده شد

کلنگ ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد هرمز به زمین زده شد

هرمز - خبرگزاری مهر: با حضور کرم الله دانش فرد رئیس منطقه 15 دانشگاه آزاد اسلامی، کلنگ فاز اول ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم‌الله دانشفرد بعدازظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی این پروژه گفت: توسعه دانشگاه‌ در این جزیره دیر آغاز شده که حمایت بیشتر مسئولان برای راه اندازی این مرکز را می‌طلبد.

مشاور ریاست دانشگاه، عامل رشد و توسعه هر منطقه را رشد و شکوفایی آموزش عالی آن منطقه قلمداد کرد و افزود: آموزش عالی می تواند تغییرات شگرفی را در نگرش افراد نسبت به جامعه ایجاد کند که این تغییرات همواره در راستای توسعه و پیشرفت آن جامعه رقم زده می شود.

دانشفرد با بیان اینکه دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است، اظهار داشت: در حال حاضر این دانشگاه با یک میلیون و 700 هزار نفر دانشجو و 65 هزار نفر عضو هیئت علمی و کارمند و با 20 میلیون مترمربع فضای آموزشی، رفاهی، فرهنگی و پژوهشی در 450 واحد و مرکز در داخل و خارج کشور در مرحله تولید علم و دانش فعالیت می کند و خدمات بزرگی را در عرصه های فناوریهای روز دنیا به جامعه تقدیم کرده است.

وی در ادامه تقویت دانشگاهها را تنها راه توسعه کشور دانست و افزود: امروز در جنگ دانایی هرچه بهتر و بیشتر بفهمیم با مشکلات بهتر مبارزه خواهیم کرد و بیشتر توسعه و رشد خواهیم یافت و این مهم منوط بر وجود مراکز علمی جهت دادن آموزشهای علمی لازم به جوانان است.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی روند رشد و توسعه دانشگاه آزاد هرمز را بسیار مطلوب و بیان کرد: افزایش چند برابری دانشجویان نسبت به سالهای گذشته و افزایش رشته های کارشناسی و کاردانی خود نشان از رشد و بالندگی این مرکز در سالهای آینده است.

در ادامه  حسین حیدری رئیس دانشگاه آزاد هرمز نیز گفت: ما امروزه شاهد یک نقطه تحول در دانشگاه آزاد هرمز هستیم و این آغاز یک راه طولانی برای رسیدن به اهداف عالی دانشگاه و تبدیل شدن هرمز به قطب دانشگاهی استان و کشوراست.

حیدر ی در ادامه گفت: جزیره هرمز با توجه به نزدیک بودن به شهر بندرعباس واجرا شدن پروژه کوتاه سازی راه دسترسی به هرمز قادر است دانشجویان زیادی را جذب کند  و ظرفیت دانشجوی خود را چند برابر سازد.

رئیس دانشگاه آزاد هرمز نیز گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد هرمز با 915 دانشجو در هشت رشته کار شناسی  و شش رشته کاردانی و دارای سه ساختمان آموزشی در حال فعالیت است.

حیدری گفت: این مجتمع در 30هکتار ساخته می شود  که در قاز اول آن که در پنج هکتار  و با زیر بنای سه هزار و 300متر مربع  ساختمان آموزشی و اداری در دو طبقه و با 24 کلاس درس  احداث می شود که در فاز دوم آن ساختمان آموزشی ٰ اداری پژوهشی و کتابخانه، ٰ مسجد و فضاهای ورزشی نیز احداث می شود.

کد مطلب 1447716

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