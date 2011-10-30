کلنگ ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد هرمز به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کرم‌الله دانشفرد بعدازظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی این پروژه گفت: توسعه دانشگاه‌ در این جزیره دیر آغاز شده که حمایت بیشتر مسئولان برای راه اندازی این مرکز را می‌طلبد.

مشاور ریاست دانشگاه، عامل رشد و توسعه هر منطقه را رشد و شکوفایی آموزش عالی آن منطقه قلمداد کرد و افزود: آموزش عالی می تواند تغییرات شگرفی را در نگرش افراد نسبت به جامعه ایجاد کند که این تغییرات همواره در راستای توسعه و پیشرفت آن جامعه رقم زده می شود.

دانشفرد با بیان اینکه دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است، اظهار داشت: در حال حاضر این دانشگاه با یک میلیون و 700 هزار نفر دانشجو و 65 هزار نفر عضو هیئت علمی و کارمند و با 20 میلیون مترمربع فضای آموزشی، رفاهی، فرهنگی و پژوهشی در 450 واحد و مرکز در داخل و خارج کشور در مرحله تولید علم و دانش فعالیت می کند و خدمات بزرگی را در عرصه های فناوریهای روز دنیا به جامعه تقدیم کرده است.

وی در ادامه تقویت دانشگاهها را تنها راه توسعه کشور دانست و افزود: امروز در جنگ دانایی هرچه بهتر و بیشتر بفهمیم با مشکلات بهتر مبارزه خواهیم کرد و بیشتر توسعه و رشد خواهیم یافت و این مهم منوط بر وجود مراکز علمی جهت دادن آموزشهای علمی لازم به جوانان است.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی روند رشد و توسعه دانشگاه آزاد هرمز را بسیار مطلوب و بیان کرد: افزایش چند برابری دانشجویان نسبت به سالهای گذشته و افزایش رشته های کارشناسی و کاردانی خود نشان از رشد و بالندگی این مرکز در سالهای آینده است.

در ادامه حسین حیدری رئیس دانشگاه آزاد هرمز نیز گفت: ما امروزه شاهد یک نقطه تحول در دانشگاه آزاد هرمز هستیم و این آغاز یک راه طولانی برای رسیدن به اهداف عالی دانشگاه و تبدیل شدن هرمز به قطب دانشگاهی استان و کشوراست.

حیدر ی در ادامه گفت: جزیره هرمز با توجه به نزدیک بودن به شهر بندرعباس واجرا شدن پروژه کوتاه سازی راه دسترسی به هرمز قادر است دانشجویان زیادی را جذب کند و ظرفیت دانشجوی خود را چند برابر سازد.

رئیس دانشگاه آزاد هرمز نیز گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد هرمز با 915 دانشجو در هشت رشته کار شناسی و شش رشته کاردانی و دارای سه ساختمان آموزشی در حال فعالیت است.

حیدری گفت: این مجتمع در 30هکتار ساخته می شود که در قاز اول آن که در پنج هکتار و با زیر بنای سه هزار و 300متر مربع ساختمان آموزشی و اداری در دو طبقه و با 24 کلاس درس احداث می شود که در فاز دوم آن ساختمان آموزشی ٰ اداری پژوهشی و کتابخانه، ٰ مسجد و فضاهای ورزشی نیز احداث می شود.