ارتباط مستمر نهضت اسلامی تاجیکستان با دبیرخانه اجلاس بیداری اسلامی

علی اکبر ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه دیدار محی الدین کبیری رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان که امروز بعدازظهر در محل دبیرخانه دائمی همایش بیداری اسلامی برگزار شد محورهای این گفتگو را تشریح کرد.

وی گفت: رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان در سفر خود به ایران امروز به محل دبیرخانه مجمع جهانی بیداری اسلامی آمده و ملاقاتی با هم داشتیم.

وی افزود: در این ملاقات محی الدین کبیری برگزاری همایش بیداری اسلامی را موجب دلگرمی بیشتر مردم جهان اسلام دانست و اظهار امیدواری کرد که این حرکت که از سوی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده با قدرت ادامه یابد.

ولایتی ادامه داد: رئیس اسلامی نهضت تاجیکستان خواستار ارتباط مستمر با دبیرخانه بیداری اسلامی شد و گفت: وی معتقد بود که این دبیرخانه فرصتی به وجود آورده است که ارتباط فرهنگی و اعتقادی گروههای اسلامگرا در کل جهان اسلام اعم از سنی و شیعه و عرب و غیر عرب با هم مرتبط باشند.

دبیرکل اجلاس بیداری اسلامی در پایان تصریح کرد که در این دیدار مقرر شد ارتباط نهضت اسلامی تاجیکستان با دبیرخانه بیداری اسلامی به صورت مستمر برقرار باشد.