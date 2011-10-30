هیچ تفاوتی در ارائه خدمات به زائران شیعه و سنی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه‌ مکرمه، علی لیالی امروز در همایش "طلایه‌داران وحدت" در ستاد بعثه مقام معظم رهبری در مکه‌ مکرمه اظهار داشت: عملیات برگزاری حج بلافاصله پس از پایان حج سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و آنچه امروز به عنوان خروجی شاهدیم، حاصل تلاش یک ساله‌ بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت در پرداختن به موضوعات مختلف و مرتبط با حج بوده است که اکنون شاهد به ثمر نشستن این تلاش‌ها هستیم.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده به زائران در طول موسم حج، افزود: خدمات به زائران آن‌گونه تدبیر می‌شود که علاوه بر مشاهدات مسئولان و زائران، شایستگی خدمات ما مورد اذعان و اعتراف مسئولان حج کشور عربستان نیز بوده است، به گونه‌ای که در طول سال گذشته در شش دیداری که با وزیر حج این کشور داشتیم، وی به عنوان عالی‌ترین مقام حج در عربستان به صراحت اعلام کرد که زائران ایرانی، حجاج مودب و محترمی هستند، سازمان حج و زیارت نیز در حوزه‌ خدمت‌رسانی به زائران موفق است.



لیالی با بیان اینکه حج امسال ویژگی‌ها و در حوزه‌ خدمات تفاوت‌هایی نسبت به سال گذشته دارد، اظهارداشت: در حوزه‌ اسکان حجاج در مدینه و مکه، فاصله‌ محل اسکان به بیت‌الله الحرام به طور متوسط به دو و نیم کیلومتر کاهش یافته است تا حتی الامکان، فاصله‌ محل اقامت زائران به مسجدالحرام کمتر شود.



وی ادامه داد: در حوزه‌ نقل داخل شهر مکه نیز تلاش‌های زیادی شد، به طوری که هم‌اکنون بیش از 430 دستگاه اتوبوس در خطوط تعیین شده، مشغول خدمت‌رسانی به زائران هستند و در حوزه‌ تغذیه نیز با استفاده از سه آشپزخانه در مکه شاید ایران جزء نادرترین کشورهایی است که توان به کارگیری امکانات اساسی را برای تهیه‌ غذای مطلوب تدارک دیده است. حتی به هیچ وجه گوشت یخ زده برای طبخ غذا در آشپزخانه زائران ایرانی استفاده نمی‌شود.



رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با بیان اینکه در حوزه‌ بهداشت غذا، با توجه به بازدیدهایی که هیئت پزشکی و بازرسان به عمل آوردند، تاکنون مشکلی در این حوزه وجود نداشته است، گفت: در حوزه‌ ستاد فرودگاهی نیز دو ستاد در مدینه و جده جزء قوی‌ترین ستادهای فرودگاهی هستند.



لیالی با تاکید بر اینکه در ارائه‌ خدمات به زائران هیچ‌گونه تفاوتی میان زائران اهل سنت و دیگران وجود ندارد، گفت: با توجه به سفارش نماینده‌ ولی فقیه در امور حج و زیارت برای این‌که تلاش شود، اهل سنت موفق به برگزاری 40 نماز در مدینه‌ منوره شوند، تمام تلاش‌مان را به‌کار گرفتیم.



وی یادآور شد: درحوزه‌ اسکان در شهر مکه تلاش کردیم، کاروان‌های اهل سنت در یک مجموعه اسکان داده شوند و مدیران و عوامل کاروان‌ها از میان برادران اهل تسنن انتخاب شوند، تا با توجه به نزدیکی فکر و سلیقه‌ آن‌ها خدمات شایسته‌ای ارائه شود.



رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه در برنامه‌ریزی برای اداره‌ حج و تامین خدمات برای زائران حداکثر سعی می‌شود تا در خدمات‌رسانی به زائران اهل سنت کمترین تفاوت اعمال نشود، گفت: در ایام تشریق و نقل ترددی شرایط بهتر و سهل‌تری برای رسیدن به عرفات را فراهم کرده‌ایم، تا زائران اهل سنت بتوانند آن‌گونه که احکام‌شان اقتضاء می کند، نسبت به انجام مناسک حج اقدام کنند.



وی خاطرنشان کرد: سال گذشته پس از پایان عملیات حج در محضر مقام معظم رهبری گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کردیم و ایشان ضمن تایید عملیات حج و قدردانی از خدمات ارائه شده‌ سازمان حج و زیارت و بعثه در 30 سال گذشته، خدمات شایانی نیز عرضه داشتند.

لیالی یادآور شد: در حج به خاطر تراکم جمعیت و عملیات با همه امکانات و تدابیری که از قبل اندیشیده می‌شود، امکان نقص و ناهماهنگی وجود دارد؛ اما همه‌ی تلاش ما برهر چه کمتر شدن نواقص و ارائه‌ خدمات شایسته به زائران عزیز است.



رئیس سازمان حج و زیارت بیان کرد: امیدوارم همه‌ زائران ایرانی با وحدت و همدلی برای عزت و عظمت نظام جمهوری اسلامی و سلامتی مقام معظم رهبری در عرصه‌ پرچم داری نظام اسلامی دعا کنند و صحنه‌ دیگری از اتحاد و همدلی زائران ایرانی را به نمایش بگذارند.