متوسط خوابگاه برای هر دانشجو به زیر 10مترمربع رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین آیتی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها با اشاره به وضعیت خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی، گفت: متاسفانه به دلیل افزایش ظرفیت 30 تا 50 درصدی پذیرش دانشجویان امسال با مشکل خوابگاه روبرو هستیم.
وی اظهار داشت: گزارشی از وضعیت خوابگاهها تهیه شده است که در جلسه شورای معاونان وزارت بهداشت حتما در این رابطه بحث خواهد شد تا راهکاری برای بهبود وضعیت در نظر گرفته شود.
معاون وزیر و رئیس مرکز امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت افزود: در سالهای قبل متوسط خوابگاه برای هر دانشجو 15 متر مربع بود، ولی این میزان در سال گذشته با توجه به افزایش 30 درصدی تعداد دانشجویان به زیر 10 متر مربع کاهش یافت.
رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه پس از این مساله بحث خوابگاههای خودگردان مطرح شد که آن هم موجب بروز مشکلات متعددی شده است، افزود: در این راستا وزارت بهداشت با سازمان سنجش جلسهای برگزار کرد و از سازمان خواست که این اتفاق در پذیرش دانشجویان 90 رخ ندهد اما باز هم متاسفانه امسال به دلیل ناهماهنگی در بعضی رشتهها بین 30 تا 50 درصد افزایش ظرفیت داشتیم که این موضوع مشکلاتی برای ما ایجاد کرده است.
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