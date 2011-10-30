شهید فهمیده برجسته ترین دانش آموز شهید کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا میر تاج الدینی عصر یکشنبه در دومین کنگره شهید حسین فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز کشور در تالار نژاد فلاح کرج با بیان اینکه ما هرچه داریم از رابطه بین امام (ره)و امت است، گفت: شهیدان شاهد صدق رابطه ولایی بین امام (ره)و امتند.

وی افزود: خدا را شاکریم که به ما توفیق داد یاد و راه شهیدان را همواره حفظ کنیم و برگزاری چنین یادواره ای تجلی یاد ارزشهای شهداست.

میرتاج الدینی ادامه داد: شهید فهمیده در استان البرز و شهرستان کرج پا به دنیا گذاشت و این افتخاری برای این استان است که قطب برجسته شهدای دانش آموز ایران، شهر کرج است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه شهدا حامل پیامهایی عمومی و خاص هستند، گفت: پیام خاص شهدا خطاب به کسانی است که اصول و ارزشهای انقلاب برایشان اهمیت دارد و در راه شهیدان حرکت می کنند.

وی افزود: رشادت و ایثار شهید فهمیده الگویی برای ایران، جهان اسلام و برای دنیا شد و اقتدار کنونی کشور که در کشورهای دیگر وجود ندارد حاصل اقتدار دینی است که شهدا به ما نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین آیین یادواره شهید فهمیده و 36 هزار دانش آموز شهید کشور که با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور، استاندار البرز، مسئولان استانی، دانش آموزان و خانواده شهید فهمیده برگزار شد، از دو جلد از پنج جلد کتاب شهدای دانش آموز که به همت کانون پرورش فکری، آموزش و پرورش، بنیاد شهید و دستگاههای زیربط در استان البرز گردآوری و چاپ شد، رونمایی به عمل آمد.

همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز به همین مناسبت جشنواره ای سراسری تحت عنوان "نوجوانان حسینی، سربازان خمینی" برگزار کرده است که علاقه مندان می توانند آثار خود را در قالب شعر، مقاله، نگارش کتاب، عکاسی، پویا نمایی، نقاشی و.. از امروز هشتم آبان ماه 90 تا هشتم آبان ماه سال آینده به دبیرخانه این جشنواره در اداره فرهنگ و ارشاد استان البرز ارسال کنند.