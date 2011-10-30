154 میلیون دلار کالا از قم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان قم که در سالن معصومیه استانداری قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه معیار آماردهی صنعتی باید عوض شود، گفت: شاید در برخی موارد آمار و ارقام‌ نسبت به سال گذشته کاهش یافته باشد، اما رشد اقتصادی قم در این مدت از لحاظ کیفی قابل توجه بوده است.



وی با عنوان این مطلب که وجود هشت صادرکننده جوان در سال جاری نشان دهنده جوان بودن اقتصاد قم است، اظهار داشت: از همان ابتدای کار بر تقویت زیر ساخت‌ها و حمایت از جوانان درعرصه تولید تأکید داشته‌ایم که برآیند این تفکر تشکیل کمیسیون جوانان اتاق بازرگانی است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.



مشکلات صنعتگران از نزدیک رصد می‌شود



عالی پور از تلاش سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ارتباط مستمر و سازنده با تولید کنندگان خبر داد و افزود: در شش ماهه گذشته حداقل 15 جلسه ویژه در قالب‌های مختلف برای مشکلات بخش صنعت برگزار شده که در آینده این تعاملات گسترش می‌یابد.



برنامه‌های مفصلی برای نمایشگاه فرش داریم



سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان قم به برگزاری ویژه نمایشگاه فرش در آذرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: برای اطلاع رسانی، جذب مخاطب و مشتری فرش در این نمایشگاه تبلیغات گسترده سراسری خواهیم داشت تا فرش قم معرفی بهتری داشته باشد.



اولویت برنامه‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت



وی درباره اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت برای رشد تجارت خارجی استان گفت: اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، حمایت از ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، حمایت از ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات و خدمات مشاوره‌ای بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌های خارجی، ایجاد نمایشگاه دائمی استان قم در کربلا، حمایت از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد مرتبط با موضوع صادرات از جمله برنامه‌های مهم این سازمان برای توسعه تجارت خارجی خواهد بود.



اقلام صادراتی و وارداتی قم



عالی پور گفت: اقلام صادراتی استان، کفش، فرش دستباف، مواد پلاستیکی،کتاب، شیرینی جات، محصولات دارویی، ماشین آلات، پوشاک، انواع چسب و پلیمر بوده است.



وی افزود: درسال گذشته انواع خودرو سواری، لوازم و قطعات صنعتی، انواع مواد خوراکی، لوازم برقی صنعتی، مواد بهداشتی و افزودنی آرایشی، مواد و مصنوعات پلاستیکی، انواع مبلمان و مصنوعات نیز وارد استان قم شد.



پرداخت معوقات جوایز صادرکنندگان



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، از اعزام تعداد 10 هیئت تجاری به کشورهای هدف صادراتی طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت 11 هیئت تجاری از کشورهای مختلف پذیرش شد و بیش از 26 دوره آموزشی تخصصی بازرگانی نیز برگزار شده است.



عالی پور به پرداخت بدهی‌های صادراتی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: تاکنون مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون تومان از جوایز صادراتی پرداخت شده است که این روند تا تسویه حساب کامل ادامه دارد.

