سفر عبدالجلیل به قاهره / محورهای مهم مذاکرات مقامات لیبی و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، مصطفی عبدالجلیل روز سه شنبه سفر رسمی دو روزه خود به قاهره را آغاز می کند.

وی در این سفر با محمد حسین طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر و همچنین عصام شرف نخست وزیر موقت این کشور دیدار خواهد کرد.



منابع دیپلماتیک مصری گفتند این اولین سفر رسمی مصطفی عبدالجلیل به خارج لیبی پس از اعلام آزادی رسمی لیبی به شمار می رود که با هدف تقدیر از مصر و ملت این کشور به سبب حمایت آنها از انقلاب لیبی انجام می شود.



این منابع افزودند : در سفر عبدالجلیل، مسائل فراوانی از جمله مسائل سیاسی مهم برای دو کشور در مرحله آتی و راههای هماهنگی میان دو طرف در خصوص مسائل مربوط به لیبی در محافل بین المللی به ویژه در شورای امنیت و همچنین تحولات منطقه ای و بین المللی و راههای همکاری میان مصر و لیبی و تونس برای تحقق آرمانهای سه ملت انقلابی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.



به گفته این منابع، بخش اعظم مذاکرات عبدالجلیل با مقامات مصری به پرونده روابط مصر و لیبی و راههای فعال کردن همکاری میان نهادهای دو کشور در زمینه های امنیتی، آموزشی، اقتصادی، نفتی و در بخش هواپیمایی غیر نظامی و همچنین موضوع مشارکت مصر در روند بازسازی لیبی و همچنین بررسی راههای بازگشت کارگران مصری به لیبی اختصاص خواهد داشت.



طرابلس اعلام کرده است به بازگشت 450 هزار کارگر مصری به لیبی نیازمند است.