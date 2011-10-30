سهم کردستان از صادرات غیر نفتی ایران به عراق 26 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان افزود: با توجه به توسعه تجارت و ورود به بازارهای جهانی 26 میلیارد دلار در سال کالاهای غیر نفتی و تولیدات داخلی کشور به بازارهای خارجی صادر می شود که سهم استان کردستان یک میلیارد دلار است .

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در خصوص توسعه صادرات غیر نفتی به بازارهای جهانی صورت گرفته و با معافیتهای مالیاتی، انعقاد تفاهمنامه، توسعه تولیدات داخلی و برگزاری نمایشگاه های بین المللی زمینه توسعه تجارت و صادرات کالاهای داخلی به بازارهای هدف فراهم شده است .

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در این سند به افزایش صادرات و تولیدات داخلی و کالاهای مرغوب و با کیفیت تاکید شده که با تلاش مسئولان امر و صادرکنندگان داخلی و تولیدکنندگان صنایع زمینه ورود به بازارهای جهانی گسترش می یابد .

ازهاری ادامه داد: حضور در بازارهای جهانی مستلزم تلاش واحدهای صنعتی و سرمایه گذاری بخشهای خصوصی است و کالاهای تجاری و غیر نفتی کشور باید به صورت متوالی به بازارهای خارجی صادر و همزمان با آن به کیفیت محصولات افزوده شود .

وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان کردستان افزود: راه اندازی مناطق آزاد تجاری در شهرستانهای مریوان و بانه نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایتهای ویژه دولت است و با ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در استان می توان تحول عظیمی در توسعه اقتصادی منطقه به وجود آورد .