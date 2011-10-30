سهم کردستان از صادرات غیر نفتی ایران به عراق 26 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان افزود: با توجه به توسعه تجارت و ورود به بازارهای جهانی 26 میلیارد دلار در سال کالاهای غیر نفتی و تولیدات داخلی کشور به بازارهای خارجی صادر می شود که سهم استان کردستان یک میلیارد دلار است.
وی اظهار داشت: در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در خصوص توسعه صادرات غیر نفتی به بازارهای جهانی صورت گرفته و با معافیتهای مالیاتی، انعقاد تفاهمنامه، توسعه تولیدات داخلی و برگزاری نمایشگاه های بین المللی زمینه توسعه تجارت و صادرات کالاهای داخلی به بازارهای هدف فراهم شده است.
معاون برنامه ریزی استاندار کردستان به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در این سند به افزایش صادرات و تولیدات داخلی و کالاهای مرغوب و با کیفیت تاکید شده که با تلاش مسئولان امر و صادرکنندگان داخلی و تولیدکنندگان صنایع زمینه ورود به بازارهای جهانی گسترش می یابد.
ازهاری ادامه داد: حضور در بازارهای جهانی مستلزم تلاش واحدهای صنعتی و سرمایه گذاری بخشهای خصوصی است و کالاهای تجاری و غیر نفتی کشور باید به صورت متوالی به بازارهای خارجی صادر و همزمان با آن به کیفیت محصولات افزوده شود.
وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان کردستان افزود: راه اندازی مناطق آزاد تجاری در شهرستانهای مریوان و بانه نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایتهای ویژه دولت است و با ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در استان می توان تحول عظیمی در توسعه اقتصادی منطقه به وجود آورد.
در پایان این مراسم که با حضور مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در سنندج برگزار شد از 9 صادر کننده نمونه استان تجلیل شد.
نظر شما