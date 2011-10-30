انتظار دو ساله صادرکنندگان نمونه کردستان برای دریافت جوایز صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید نقشی زادیان ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان افزود: جوایز صادرکنندگان نمونه استان کردستان در سالهای 88 و 89 تاکنون پرداخت نشده و این مسئله می تواند در آینده بر توسعه اقتصادی منطقه تاثیر گذاشته و سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای اقتصادی را کاهش دهد .

وی اظهار داشت: با توجه به بالا رفتن قیمت مواد اولیه، صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی استان خود را عقب نکشیده و همچنان در حال بازاریابی و صادر کردن تولیدات خود به بازارهای جهانی هستند و به همین دلیل دولت باید از این قشر حمایت بیشتری داشته باشد .

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج به کیفیت تولیدات داخلی استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه تنها 10 درصد از تولیدات کردستان قابلیت صادر شدن به بازارهای خارجی را دارند و همین مسئله باعث کاهش صادرات کالاهای غیر نفتی در هشت ماه گذشته سال شده است .

نقشی زادیان با اشاره به ضرورت افزایش کیفیت تولیدات در استان و سایر نقاط کشور بیان کرد: افزایش صدور کالاهای داخلی به بازارهای خارجی و بازارهای هدف در گرو افزایش کیفیت کالاها و نزدیک شدن به استانداردهای ملی و جهانی است که تولید کنندگان در این رابطه باید تلاش خود را بیشتر کنند .