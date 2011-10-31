مستند "آرشیو متروک" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم آخرین ساخته کارخانی است که در قالب مستند به مدت 48 دقیقه آماده نمایش شده است. "آرشیو متروک" با حرفهای احمد جورقانیان آرشیودار قدیمی فیلم در ایران شروع می شود و به شکلی بازگو کننده تاریخ نمایش فیلمهای خارجی در ایران به خصوص در دهه 40 و 50 است.
جورقانیان جز کسانی بوده که سالهای زیادی از عمر خود را صرف جمع آوری فیلمهای برتر تاریخ سینما جهان کرده است. او از سالها قبل این فیلمها را به شکل خصوصی در دانشگاهها و مراکز فرهنگی به نمایش گذاشته و افراد زیادی با نمایش و دیدن فیلمهای آرشیو وی، بعدها سینماگر شدند.
گفتنی است جشنواره فیلم فجر در سالهای اولیه با فیلمهای آرشیوی جورقانیان راه اندازی شد. تلاش او برای نگهداری فیلمها، عکسها و پوسترهای تاریخ سینمای جهان قابل تقدیر است.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیه، تصویر و کارگردانی: مهرشاد کارخانی، صدابردار و دستیار: علی غرابی تهرانی، تدوین و صداگذاری: مهران کرمی و با حضور احمد جورقانیان .
کارخانی در حال حاضر پیش تولید چهارمین فیلم سینمایی خود را با عنوان "اکباتان" آغاز کرده و در انتظار گرفتن پروانه ساخت است تا طی هفتههای جاری آن را جلوی دوربین ببرد.
