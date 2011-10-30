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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال/

ذوب آهن اصفهان مقابل شهرداری تبریز متوقف شد

ذوب آهن اصفهان مقابل شهرداری تبریز متوقف شد

هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با تساوی دو تیم شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان ادامه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:40 امروز یکشنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان پیگیری شد.

این دیدار که به میزبانی تیم شهرداری و در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی بدون گل انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

ستاره این بازی شهاب گردان، دروازه بان تیم ذوب آهن بود که با عکس العمل‌های خود مانع از شکست سپیدپوشان اصفهانی در تبریز شد.

با نتیجه‌ای که در این بازی رقم خورد تیم ذوب آهن 18 امتیازی شد و همچنان در رده ششم جدول باقی ماند و شهرداری تبریز نیز با 15 امتیاز به رده دهم جدول صعود کرد.

کد مطلب 1447750

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