  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

ارزش معاملات امروز بورس تهران به 229 میلیارد ریال رسید

ارزش معاملات امروز بورس تهران به 229 میلیارد ریال رسید

در ‌معاملات امروز بورس تهران 109 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 229 میلیارد و 145 میلیون ریال دادو ستد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهامداران بورس اوراق بهادار تهران امروز در 11هزار و 679 بار معامله 109 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 229 میلیارد و 145 میلیون ریال مبادله کردند.

کارگزارن بازار سرمایه در هشتمین روز ماه دوم پائیز در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام به یک میلیون و 233 هزار و 174 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 42 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 25 هزار و 911 واحد را نشان می‌دهد.  

در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با افت 8 واحدی به 1614 واحد رسید. شاخص آزاد شناور به 33 هزار و 307 واحد رسید که نسبت به دیروز 34 واحد کاهش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 22 هزار و 51 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به ‌شنبه 43 واحد افت دارد.
 
در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با صعود 35  پله‌ای مواجه شد و در پایان مبادلات در 31 هزار و 98 واحد توقف کرد.
 
همچنین شاخص صنعت با افت 31 واحدی نسبت به روز 7 آبان ماه در عدد 19 هزار و 905 واحد متوقف شد.
کد مطلب 1447754

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها