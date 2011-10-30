لرستان شاهراه انتقال نفت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عرب یارمحمدی در همایش دیدار با یاران اظهار داشت: منطقه لرستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر خطوط انتقال نفت جنوب به شمال و همچنین تأمین سوخت مصرفی چند استان کشور از مناطق مهم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران محسوب می شود.

وی ادامه داد: همچنین مراکز انتقال نفت این استان به ویژه مرکز انتقال نفت تنگ فنی از جایگاه ویژه ای در صنعت نفت کشور برخوردار است.

مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان افزود: اهمیت مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی به گونه ای است که دشمنان نظام و انقلاب که همواره در صدد ضربه زدن به کشور هستند، در جریان هشت سال دفاع مقدس این مرکز را بیش از 32 بار مورد هجوم وحشیانه خود قرار دادند.

یارمحمدی در ادامه همکاری نیروهای بسیج و سپاه برای انتقال ایمن و پایدار مواد نفتی در منطقه لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: پرسنل منطقه لرستان با همکاری نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، بسیج و سپاه شرایط ایمنی را برای انتقال پایدار مواد نفتی فراهم کرده اند.

فرمانده بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نیز در این مراسم با تقدیر از منطقه لرستان برای برگزاری همایش دیدار با یاران گفت: خطوط لوله نفت در تمام کشور گسترده شده اند و حفاظت از آنها که سرمایه ملی کشور محسوب می شوند یک عزم ملی را می طلبد به همین دلیل بسیج که بعد از دوران دفاع مقدس در همه عرصه های کشور وارد شده در این سنگر نیز فعالیت های وسیعی داشته اند.

حسین حیدری افزود: با افزایش جمعیت و افزایش شهرها و روستاها در کنار خطوط لوله، اهمیت اقدامات بسیج بیشتر شده و در حال حاضر نیز با تمهیدات اندیشیده شده و توسعه فعالیتهای بسیج امنیت کاملی در مسیر شریان نفتی کشور به وجود آمده است.

وی با تأکید بر اطلاع رسانی نکات ایمنی برای همسایگان خطوط نفت اظهار داشت: هر حرکت غیر اصولی از جانب همسایگان خطوط لوله می تواند منجر به وقوع حادثه ای ناگوار شود و به همت بسیجیان شرکت و با همکاری نیروهای بسیجی همسایگان خطوط و دیگر نیروهای بسیجی با وجود شرایط سخت و دشوار در بعضی مناطق شرایط ایمنی به وجود آمده است.

رئیس حراست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نیز در دومین همایش دیدار یاران با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور طی چند سال گذشته، گفت: توسعه کشور در سایه تلاش جوانان ایرانی باعث شده تا امروز ایران اسلامی در بسیاری از شاخصه های توسعه به موفقیتهای قابل توجهی دست پیدا کند.

ماشاء الله جانباز خوی در ادامه به نقش بسیج در ایجاد امنیت خطوط لوله نفت کشور اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از تهدیدات دشمن به وسیله بسیج خنثی شده است و این نهاد در حال حاضر نقش مهمی در تأمین امنیت خطوط لوله نفت ایفا می کند.