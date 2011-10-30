درخت انقلاب با خون شهید فهمیده ها ضربه ناپذیر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی عصر یکشنبه در دومین آئین یادواره شهید فهمیده و 36 هزار شهید کشور در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج گفت: یکی از سنتهای ارزشمند، مقاومت، ایثار و پایداری است که قطعا سبب ماندگاری می شود.

وی افزود: هر ملتی که ایثارگر، مقاوم و رونده باشد ، ملتی ماندگار است.

فرهادی ادامه داد: چنانچه این ماندگاری با خون شهدا تضمین شود و ایثارگری با اهدای خون همراه باشد حاصل آن با آنچه در کربلای حسینی اتفاق افتاد پیوند می خورد و تا ابد ماندگار می ماند.

استاندار البرز با نقل سخن امام " ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد" گفت: با همین شعار انقلاب پیروز شد و در جنگ هشت ساله مقاوت کردیم؛ امام انقلاب را بر اساس مقاومت و پایداری مردم طراحی کرد.

وی با اشاره به آنچه که امروز ایران را متهم به تروریسم می کند، یادآور شد: زمانی که دیگر حربه های مختلف برای ضربه زدن به انقلاب اثر نکرد، ایران را به استفاده از ابزار ترور متهم می کنند که در قاموس و جهان بینی ما هیچ جایگاهی ندارد.

فرهادی افزود: کشوری را متهم می کنند که خود زخم خورده تروریسم است و وجود 12 هزار قربانی ترور در ایران شاهد خوبی بر این مدعاست.

این مسئول ادامه داد: دشمنان انقلاب از موضوعی مهم غافلند و آن آبیاری درخت انقلاب با خون شهید فهمیده هاست که هیچ ضربه و توفانی نمی تواند حتی شاخه ای از این درخت را بشکند.

استاندار البرز ابراز امیدواری کرد که در سایه برگزاری و استمرار چنین یادواره هایی بیش از پیش فرهنگ ایثار و شهادت به نوجوانان و جوانان این مرز و بوم منتقل شود.