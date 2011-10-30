دولت تسهیلات لازم را در اختیار صنعت پتروشیمی قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهرعلی لاریجانی در دیدار اعضای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی که امروز بعد از ظهر یکشنبه برگزار شد، گفت: فعالان صنعت پتروشیمی با مشکلات گوناگونی ازجمله بودجه مواجه هستند که می توان آن را با پیشنهاد وزیر نفت در بودجه سال آینده برطرف کرد.

رئیس مجلس افزود: درخصوص مشکلات فعلی این صنعت و میزان و نحوه پرداخت یارانه متعلق به آن با قول مساعد وزیر نفت مبنی بر پرداخت آن طی دو هفته آینده وهمچنین با حمایت دولت و بانک ها، شاهد بهبود فعالیت‌های این بخش خواهیم بود.

در ابتدای این جلسه مرتضی عزیزی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در گزارشی گفت: تنها بخشی که می‌تواند اشتغال مولد و پایدار در کشور تولید کند صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی است و متاسفانه خام فروشی این صنعت باعث گرید که ما محصول نهایی را وارد کشور کنیم که این مسئله هزینه زیادی را در پی دارد.

وی بااشاره به قیمت بالای تمام شده مواد اولیه برای تولیدکنندگان، افزود: درخواست ما این است به همان قیمتی که خوراک و مواد این صنعت را عربستان سعودی، قطر و کویت به شرکت های پتروشیمی فروخته می‌شود، دراختیار فعالان این صنف قرار گیرد و دست واسطه گران و دلالان کوتاه شود.

همچنین در این دیدار سایر اعضاء این انجمن بر حفظ سرمایه گذاران خارجی، رسیدن به تولید صد درصدی و حمایت از تولیدکنندگان فعلی تاکید کردند.

