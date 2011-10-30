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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال/

صبای قم در خانه نفت آبادان پیروز شد/ تساوی سایپا و فولاد در کرج

صبای قم در خانه نفت آبادان پیروز شد/ تساوی سایپا و فولاد در کرج

دوازدهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری صبای قم در خانه صنعت نفت آبادان و تساوی دو تیم سایپای البرز و فولاد خوزستان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:45 امروز یکشنبه با برگزاری دو دیدار در کرج و آبادان پیگیری شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* سایپای البرز صفر - فولاد خوزستان صفر

* صنعت نفت آبادان 2 - صبای قم 3
گل‌ها: فونیکه سی (27) و سجاد مشکل پور (72) برای صنعت نفت آبادان و رضا عنایتی (47 و 57) و عبدالکریم اسلامی (87) برای صبای قم

با نتایجی که در دیدارهای امروز رقم خورد تیم صبای قم با 25 امتیاز به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد و صنعت نفت آبادان نیز با 14 امتیاز به یازدهم جدول سقوط کرد. تیم‌های سایپای البرز و فولاد خوزستان با امتیازی برابر (13 امتیاز) رتبه‌های دوازدهم و سیزدهم جدول را در اختیار دارند.

کد مطلب 1447763

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