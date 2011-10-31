تبعات اختلاس اخیر نباید دامنگیر بخش خصوصی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پدرام سلطانی روز یکشنبه در همایش روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برتر قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد با تأکید بر اینکه بانکها نباید به بهانه اختلاس اخیر بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهند، گفت: اگر اقتصاد کشور وابسته به توسعه پایدار باشد و بی ثبات نباشد، آسیب‌های ناگهانی اقتصادی نمی‌تواند چرخه تولید و صادرات را فلج و مختل کند.



صادرات قم وابسته به نفت نیست



وی با تاکید بر اینکه باید از نگاه جزیره‌ای و مقطعی که در تولید و صادرات است، دست برداریم، افزود: ارزش صادرات قم به این است که بدون وابستگی به مواد نفتی، معدنی و فروش مواد خام، توانسته رشد صادراتی داشته باشد.



صادرکنندگان باید توانایی رقابت جهانی را داشته باشند



سلطانی با بیان اینکه قم از لحاظ آمار و ارقام از بسیاری از شهرهای دیگر عقب مانده است، اظهار داشت: وظیفه یک صادرکننده حرفه‌ای این است که بداند صادرات یک عرصه رقابت در سطح جهانی است و نمی‌توان با مقیاس داخلی ارزش سنجی کرد.



عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اظهار این مطلب که الحاق به سازمان تجارت جهانی با تهدیدها و فرصت‌هایی توأم است، افزود: اگر با اطلاعات روزآمد و با برنامه ریزی وارد بازارهای جهانی نشویم، عضویت ما در سازمان تجارت جهانی یک تهدید بزرگ محسوب می‌شود.



سقوط چهار پله‌ای ایران در توسعه و صادرات



وی با تأکید بر اینکه رتبه ایران در میزان رشد و توسعه نسبت به سال گذشته سقوط چهار پله‌ای داشته است، گفت: از 183 کشوری که به کار تولید و صادرات می‌پردازند، ایران رتبه 144 را کسب کرده که واقعا وضعیت هشدار برای ما محسوب می‌شود.



سلطانی ضمن تقدیر از ابتکار عمل اتاق بازرگانی قم از تشکیل شورای مشترک گفتگوی نمایندگان دولت با بخش خصوصی، اظهار داشت: مسئولان استان قم از کمیسیون جوانان اتاق بازرگانی که پتانسیل خوبی برای ایجاد تحول در اقتصاد قم دارند، حمایت کند تا قم به جایگاه واقعی خود دست یابد.