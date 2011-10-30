به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اعلایی رئیس هیئت مدیره تانیر پارس اعلام کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و تکلیف برنامه پنجم توسعه مبنی بر توسعه نیروگاه های کوچک برق و تولید 12 هزار مگاوات برق از سوی این نیروگاهها، این شرکت آمادگی دارد تا پایان سال 90 توان تولیدی پراکنده برق خود را به 67 مگاوات برساند.

وی با اشاره به روند شکل گیری فعالیت این شرکت گفت: شرکت تانیر پارس از سال 83 پس از فراخوان شهرک های صنعتی تهران مبنی بر ساخت نیروگاههای کوچک برای مراکز صنعتی، اعلام آمادگی کرد و به این ترتیب فعالیت خود را با نصب یک موتور دیزلی برای تولید برق آغاز کرد. این موتور دیزل که با سوخت گازوئیلی کار می کند در ابتدای امر توان تولید 250 KVA را داشت.

رئیس هیئت مدیره شرکت تانیر پارس تصریح کرد: در حال حاضر 7 مگاوات برق در شهرک های صنعتی تهران تولید می شود و در صورت تامین گاز مورد نیاز، این شرکت توان تولید 245 مگاوات برق را دارد.

اعلایی افزود: تاکنون با حمایت مقامات عالی وزارت نیرو 12 نیروگاه کوچک در تهران از سوی تانیر پارس ساخته شده و در حال فعالیت است و با این نوع فعالیت خرده فروشی برق به سرعت در حال افزایش است.

وی تصریح کرد: این نیروگاهها در محل های پست برق ساخته شده است و برق منطقه ای تهران زمین های خالی در پست های برق خود را به تانیر برای تولید برق اجاره داده است.

اعلایی در مورد حجم برق تولیدی در 12 نیروگاه کوچک این شرکت در تهران گفت: در این نیروگاهها ی برق از 2 مگاوات تا 10 مگاوات تولید شده و به شبکه سراسری تزریق می شود.

وی افزود: همچنین 4 شهرک دیگر صنعتی نیز از سوی تانیر برق رسانی می شود که عبارتند از شهرک های صنعتی پرند، خوارزمی، پیشوا و نصیرآباد و با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته به زودی توان تولیدی در شهرک های صنعتی مورد اشاره نیز افزایش خواهد یافت.

اعلایی با اشاره به اینکه پست تولید برق کن نیز آماده راه اندازی است، گفت: پست های اکباتان، ارم شهر، پونک و شیخ بهایی نیز به زودی وارد مدار تولید قرار خواهند گرفت و با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سالجاری 57 مگاوات برق در تهران تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از سال 87 با ابلاغ دستورالعمل توانیر مبنی بر صدور مجوز احداث نیروگاههای کوچک، روند ساخت این نیروگاهها از سوی تانیر شاهد سرعت خوبی بوده است تصریح کرد: وزارت نیرو طبق قراردادهای خود تا پایان سال 89 با این شرکت تسویه حساب کرده و بابت خرید برق از تانیر هیچگونه بدهی ندارد اما مطالبات سال 90 هنوز از سوی وزارت نیرو پرداخت نشده است.

اعلائی تصریح کرد: در صورت تامین گاز مورد نیاز، تانیر آمادگی دار د تا پایان سال 90 توان تو لیدی پراکنده برق در این شرکت را به 67 مگاوات برساند.

وی با اشاره به پروژه CHP طرشت اظهار کرد: این طرح برای اولین بار در ایران از بهمن 87 کلید خورد و هر ماه یک مگاوات برق تولید می کند.

اعلایی همچنین از پروژه دانشگاه کاشان به عنوان یک طرح پایلوت یاد کرد و گفت: طرح CCHP به عنوان یک طرح پایلوت با ظرفیت یک مگاوات تولید برق و 200تن تولید برودت از تابستان سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفته و به مرحله تولید رسیده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت تانیر پارس درمورد بورس انرژی و حضور تانیر پارس در این بورس گفت: ما از تشکیل بورس انرژی استقبال می کنیم چون سبب رقابت بیشتر و واقعی تر شدن قیمت ها خواهد شد. تانیر آمادگی دارد حضوری پررنگ و فعال در بورس انرژی داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت تانیر پارس گفت: این شرکت آمادگی و تجربه لازم برای گسترش فعالیت های خود در این زمینه را دارد و سایر تولید کنندگان برق در کشور نیز با مشارکت بیشتر و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار اعطای به موقع تسهیلات بانکی قابلیت رسیدن به رقم مورد نظر در برنامه پنجم را دارند.

اعلائی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی باید در زمینه گسترش فعالیت های بخش های غیردولتی در تولید برق به فرهنگ سازی رو آوردند و با توجه به اینکه در ایران توان و دانش مورد نظر بومی شده است و با یک برنامه ریزی بلند مدت می توان به اهداف صنعت برق ایران دست یافت.

وی خاطر نشان کرد: یکی از چالش های پیش رو برای توسعه نیروگاههای کوچک مشکل گاز رسانی است و اگر گاز مورد نیاز برای نیروگاه های کوچک تامین شود تانیر آمادگی دارد در سراسر ایران به احداث نیروگاه های پراکنده و کوچک اقدام کند.