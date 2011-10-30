به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد ظهر امروز یکشنبه در دیدار سفیر جدید بلژیک با اشاره به ضرورت اصلاح وضع حاکم بر جهان اظهار داشت: اصلاح و بهبود شرایط کنونی نیازمند کار و مدیریت مشترک همه ملت هاست و هیچ کس نباید خود را برتر از دیگران بداند.



رئیس جمهور با تاکید بر حل و فصل مشکلات و مسائل موجود جهان با مشارکت صادقانه و دوستانه همه ملت ها گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال ایجاد چنین روابطی با ملت های جهان است.



احمدی نژاد گفت: بلژیک در قالب اتحادیه اروپا و خارج از آن می تواند روابط گسترده ای با ایران داشته باشد.



سفیر جدید بلژیک نیز پس از تقدیم استوارنامه خود بر تلاش کشورش برای گسترش بیش از پیش روابط دو کشور اشاره کرد و گفت: امروز ایران به کشور پیشرفته با دولتی کارآمد تبدیل شده است و زمینه های فراوانی برای افزایش سطح همکاری های دو کشور وجود دارد که بلژیک به دنبال فعال کردن این زمینه های همکاری می باشد.