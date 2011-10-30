خواست اصلی سقوط آل خلیفه است/ تسلیت به اشغالگران سعودی معنا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست همایش "259 روز مقاومت در مظلومیت مطلق" که درباره آخرین تحولات بحرین برگزار شد، دکتر "راشد الراشد" از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین و حجت الاسلام "حسینی عارف" از شخصیتهای سیاسی و نویسنده کتاب "بیداری اسلامی" حضور داشتند و درباره جنبش مردمی علیه آل خلیفه به سخنرانی پرداختند.

در این نشست دکتر راشد الراشد با اشاره به تاثیر وقایع بحرین و بین المللی شدن این مسئله اظهار داشت : در ماه های اخیر شاهد توجه بین المللی به مسئله بحرین بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه جنبشهای حق، وفاء‌ و الاحرار البحرین از جنبشهای اصلی هدایت کننده انقلاب بحرین هستند، افزود: برخی گروه ها و شخصیتها در بحرین از جمله الوفاق و شیخ "عیسی قاسم" خواستار اصلاحات و نظام مشروطه پادشاهی هستند که این خواسته با خواسته اصلی مردم که در سرنگونی رژیم آل خلیفه خلاصه می شود، در تضاد است.

در ادامه این نشست حجت الاسلام حسینی عارف با اشاره به بی توجهی رسانه ها به مسئله بحرین تاکید کرد: در جایی که برخی برای ابراز تسلیت به اشغالگران سعودی بحرین از یکدیگر سبقت می گیرند کسی نیست که به مسئله بحرین توجه جدی نشان دهد.

وی با اشاره به امید مردم بحرین به ایران تاکید کرد: هم اکنون حداقل 46 شهید قطعی داریم و تعدادی دیگر از شهدا نیز وجود دارند که به صورت رسمی اطلاعاتی از آن در دست نیست.

حسینی عارف گفت : برخی به جای پوشش جنبش مردم بحرین تنها به پوشش اخبار پرسپولیس و استقلال و خبرهای برادپیت و آنجلینا جولی مشغولند.