داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی شبکه‌ اضطراری تلفن همراه در کل کشور اظهار داشت: با وجود این شبکه تمامی افراد و سازمانهایی که در مواقع بحران نیاز به ارتباطات با تلفن همراه دارند ارتباطشان قطع نخواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شبکه اضطراری مخابرات در مواقع بحران ها و بلایای طبیعی همچون وقوع زلزله و سیل ، سونامی و طوفان به کار گرفته می شود، اضافه کرد: این شبکه برای سازمانها و دستگاههای امداد رسان که در مواقع بحران نیاز به برقراری ارتباطات مخابراتی دارند، کارآیی خواهد داشت.

وی با تاکید براینکه هم اکنون این شبکه در کل کشور راه اندازی شده و برای حوادث مترقبه به کار گرفته خواهد شد، گفت: شرکت مخابرات ایران ابتدا این شبکه را برای نیاز به تلفن همراه کشور ایجاد کرده است و بزودی نیز شبکه تلفن ثابت و اینترنت مواقع بحران نیز راه اندازی خواهد شد تا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه ارتباطات مخابراتی کشور برای خدمت رسانی دستگاههای امدادرسان قطع نشود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران راه اندازی شبکه اضطراری تلفن ثابت را در چندین مرحله عنوان کرد که هم اکنون در برخی از استانها به صورت پایلوت در حال راه اندازی است.

به گزارش مهر، معمولا در هر کشوری پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه پیش بینی های لازم را در بخش های مختلف برای امداد و نجات در زمان بحران دارند که یکی از این بخش ها را بخش ارتباطات هر کشوری تشکیل می دهد.