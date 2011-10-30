دولت بر حمایت و پشتیبانی از تولید اهتمام دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمدرضا رحیمی در جلسه کارگروه حمایت از تولید که ظهر امروز یکشنبه برگزار شد ، حمایت از تولید را از اهم برنامه‌های دولت دانست و گفت: افزایش تولید در کشور آثاری به همراه دارد که اشتغالزایی و کاهش تورم از جمله این آثار است و به همین منظور دولت همواره بر حمایت و پشتیبانی از تولید اهتمام دارد.



در این جلسه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از طرح‌های پیشنهادی این وزارتخانه به منظور تامین مالی حوزه صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و این طرح ها که عبارت بودند از بهادار کردن قبض انبار، ضمانت تعهدات مبتنی بر وثایق، تامین سرمایه در گردش زنجیره (مبتنی بر جابجایی دیون بین حلقه‌های زنجیره تامین) و مالیات بر عایدی سرمایه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.



بررسی وضعیت تعرفه کالاهای صنعتی و کشاورزی و مشکلات مربوط به واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بدان پرداخته شد.



در این نشست همچنین در راستای ساماندهی نظام توزیع کالا و خدمات، مقرر شد به منظور رهگیری کالا در نظام تامین، تولید و توزیع، گواهی دریافت کد یکتای رهگیری کالا در طرح بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود به عنوان یکی از مدارک برای ترخیص کالا تلقی گردد.



