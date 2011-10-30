به گزارش خبرگزاری مهر، درابتدای دیدار اعضای فراکسیون بیداری مجلس شورای اسلامی با هیات تونسی متشکل از جمعی جوانان و تحصیل کردگان این کشور سیدعلی طاهری نایب رئیس فراکسیون بیداری اسلامی با ابراز خرسندی از پیروزی انقلاب مردم مسلمان تونس گفت: مردم تونس این توفیق را داشتند که در بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه و آفریقا پیشتاز دیگران باشند.

نائب رئیس فراکسیون بیداری اسلامی برگزاری موفق انتخابات مجلس موسسان و پیروزی حزب اسلامی النهضه را به ملت مسلمان تونس تبریک گفت و افزود: مجلس شورای اسلامی براساس نظریات حضرت امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری ازجایگاه بسیار بالائی در جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ازهراقدامی برای توسعه مناسبات برادرانه بین دو کشور درعرصه های مختلف حمایت می کند.

ناصر سودانی دیگرعضو فراکسیون بیداری اسلامی مجلس نیز با اشاره به تحولات جاری در جهان اسلام و روند بیداری ملت های مسلمان گفت: بی تردید این روند آثار و برکات بیشماری برای جهان اسلام خواهد داشت.

نماینده مردم اهواز دراین باره افزود: با برچیده شدن نظام‌های دیکتاتوری وابسته در جهان اسلام و حاکمیت ملت ها بر سرنوشت خویش عصر جدیدی در منطقه آغاز خواهد شد.

وی ویژگی حرکت بیداری اسلامی در منطقه را تمسک به آموزه‌های دین مبین اسلام و تلاشی برای رهایی از وابستگی به بیگانگان خواند.

درادامه این دیداراعضای هیات تونسی متشکل از جمعی جوانان و تحصیل کردگان این کشورضمن ابرازخرسندی نسبت به حضور در جمهوری اسلامی ایران، گفتند:علی رغم تلاش‌های پاره ای از کشورهای غربی برای پیروزی جریان‌های غیرمذهبی در این انتخابات رای ملت تونس به حزب حرکت النهضه نشان داد مردم تونس خواهان حاکمیت آموزه های اسلامی در کشور می باشند.

اعضای هیات تونسی همچنین با بیان اینکه انقلاب مردم تونس برای بازسازی تاریخ بوده یادآور شدند: دراین انقلاب ما بدنبال قطع وابستگی به غرب و قطع رابطه با رژیم صهیونیستی بوده ایم.

