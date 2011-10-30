پدرام پاکآئین در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شیوهنامه انتخاب برترین غرفههای هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها تدوین شده و طی روزهای منتهی به پایان نمایشگاه، بهترین غرفه در بخشهای مختلف شامل خبرگزاریها، روزنامهها، هفتهنامهها، ماهنامهها، فصلنامهها و روابط عمومیها انتخاب و در اختتامیه معرفی میشوند.
به گفته این عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه هجدهم معیارهای انتخاب برترین غرفههای این نمایشگاه شامل 6 مورد شامل 1- کیفیت غرفهآرایی، دکور و جاذبههای سازه غرفه ، 2- کیفیت و مطلوبیت پاسخگویی غرفهداران به سوالات بازدیدکنندگان و ارائه خدمات لازم به آنها ، 3- میزان و جمعیت بازدیدکننده هر غرفه، 4- میزان پایبندی و رعایت ضوابط و مقررات نمایشگاه از سوی غرفهداران، 5- ابتکار و نوآوری در غرفهداری، 6- میزان و کیفیت فعالیتهای جنبی در هر غرفه شامل دعوت از میهمانان و چهرههای رسانهای و ارائه خدمات به آنها است.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی همچنین از معرفی برگزیدگان دومین جشنواره فصلی مطبوعات کشور در مراسم اختتامیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها خبر داد.
پاکآئین زمان برگزاری مراسم اختتامیه نمایشگاه مطبوعات را بعد از ظهر روز سهشنبه 10 آبان و مکان برپایی آن را هم سالن اجتماعات شبستان اعلام کرد و با اشاره به تغییر مکان برپایی این مراسم از تالار وحدت به مصلی، تاکید کرد: در سالهای گذشته مراسم اختتامیه نمایشگاه در واقع مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات بود اما امسال و با توجه به تفکیک این دو رویداد رسانهای از یکدیگر، تصمیم گرفتیم مراسم افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه مطبوعات را در محل برپایی آن برگزار کنیم.
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها تا 10 آبان ماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برپاست و علاقهمندان میتوانند همه روزه از ساعت 9 تا 20 از آن بازدید کنند.
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