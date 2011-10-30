87 هزار جلد کتاب در لرستان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در این رابطه اظهار داشت: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و در اجرای سیاستهای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بیش از 80 هزار جلد کتاب از تازه های نشر به مساجد، مراکز آموزشی و ادارات شهرستانهای تابعه لرستان اهدا شده است.

وی افزود: این اقدام که با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی و دسترسی آسان و همگانی مردم به مطالعه کتاب صورت گرفته، گامی مؤثر در راستای تجهیز کتابخانه های مساجد و مراکز اداری، آموزشی و همچنین توسعه و تقویت بنیه فرهنگی استان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اظهار داشت: آمار به دست آمده حاکی از آن است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، از ابتدای سال جاری تاکنون در اجرای طرح اهدای کتاب به کتابخانه های مساجد و سایر نهادها و مراکز آموزشی، قرآنی اقدامات مؤثری به انجام رسانده است که از جمله آن اهدای بیش از 87 هزار و 873 جلد کتاب بوده است.

حجت الاسلام اسماعیلیان تصریح کرد: از این تعداد کتب اهدائی 12 هزار و 650 جلد کتاب به کتابخانه های باز و 46 هزار و 888 جلد به اداره کل و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای تابعه استان اهدا شده است.

وی از اهدای یک هزار و 185 جلد کتاب به کانونهای مساجد و موسسات قرآنی خبر داد و بیان داشت: در این مدت پنج هزار و 810 جلد کتاب به سپاه و بسیج دانشجویی، پنج هزار جلد کتاب به دانشگاه علوم پزشکی، چهار هزار و 974جلد کتاب به کتابخانه های عمومی، دو هزار و 300 جلد کتاب به دفتر امام جمعه و سه هزار و 66 جلد به ادارات متفرقه و مراکز آموزشی اهدا شده است.