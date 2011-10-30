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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۸

دقایقی پیش/

جلالی در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت

جلالی در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور دقایقی پیش از غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگاران در خصوص تشکیل قرارگاه دفاع سایبری نیز پاسخ داد.

مصاحبه مشروح سردار جلالی به زودی منتشر می شود.

کد مطلب 1447814

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