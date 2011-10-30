جلالی در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگاران در خصوص تشکیل قرارگاه دفاع سایبری نیز پاسخ داد.

مصاحبه مشروح سردار جلالی به زودی منتشر می شود.