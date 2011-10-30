132 هزار کرجی سرشماری شدند

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور، ماموران سرشماری نفوس و مسکن در پنجمین روز از آغاز این طرح با وجود نامساعد بودن شرایط جوی و بارندگی شدید در این شهرستان نسبت به سرشماری خانوارهای کرجی اقدام کردند.وی افزود: در حال حاضر دو هزار و 776 نفر از ماموران سرشماری نفوس و مسکن نسبت به اجرای این طرح در سطح شهرستان اقدام می کنند.فرماندار کرج ضمن تقدیر از مشارکت شهروندان و همکاری با ماموران سرشماری نفوس و مسکن بیان کرد: با عملکرد مناسب و همت ماموران سرشماری و همچنین مشارکت و تعامل بسیار خوب شهروندان، شهرستان کرج در بین سایر شهرستانها و استانهای کشور از رتبه بالایی در این طرح برخوردار است.ایران نژاد یادآور شد: اجرای دقیق و موفق این طرح منوط به همکاری تمامی دستگاه های شهرستانی و تعامل بالای شهروندان است.وی تاکید کرد: احصای آمار دقیق و واقعی نقش اساسی در برنامه ریزیهای آتی این شهرستان دارد که امید می رود در سایه تعامل تمامی دستگاه ها و مشارکت مردم محقق شود.

کد مطلب 1447816