بررسی سناریوی خطرناک آمریکا برای آینده عراق پس از خروج نظامیان خود

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند مقامات آمریکایی اخیرا در جریان سفر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به عراق در مراسمی، پایان خروج نظامیان بر اساس توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن که بر انجام آن تا پایان ماه جاری میلادی تاکید کرده بود، اعلام کرده بودند، با این حال زمان زیادی از خروج نظامیان آمریکایی نگذشته(البته وجود 15 هزار نیرو در سفارت آمریکا در پوشش کارمند ابهامات و سئوالات زیادی مطرح کرده است) که برخی شخصیتهای سیاسی عراقی مشکوک به داشتن ارتباطات پنهانی با برخی رژیمهای عربی مخالف روند سیاسی جدید پس از صدام معدوم، به دست داشتن در انفجارها و حملات تروریستی به ویژه انفجار در مقابل ورودی پارلمان عراق متهم شده اند.



از جمله این افراد، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق است که برخی از اعضای تیم محافظان وی به صراحت به دست داشتن در برخی ترورها و انفجارهای تروریستی از جمله انفجار در پارلمان و انفجار در میان هیئتهای عزاداری حسینی در روز عاشورا اعتراف کرده اند، این امر سبب صدور حکم بازداشت الهاشمی معاون سنی مذهب طالبانی شد، اما وی با نقض آشکار قانون به طرز مشکوکی از بغداد به اربیل رفت، تا جایی که برخی رسانه ها پیشتر از گریختن وی به ترکیه از طریق اربیل مقر مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق خبر داده بودند.



با این حال الهاشمی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در اربیل که به طور مستقیم از شبکه های عربی از جمله العربیه و الجزیره پخش می شد، با ساختگی و سیاسی خواندن اتهامات وارده، استقلال دستگاه قضایی عراق را نیز سئوال برد و در موضعی خطرناک خواستار دخالت اتحادیه عرب در امور عراق شد و گفت نمایندگان اتحادیه عرب هم باید در روند تحقیقاتی که وی تعیین می کند، حضور داشته باشند.



خطرناک ترین موضع را ایاد علاوی رئیس جریان العراقیه گرفت که به شدت مورد حمایت رژیمهای عربی مخالف روند سیاسی و حاکمیت نمایندگان اکثریت ملت عراق قرار دارد، علاوی در اظهاراتی خطرناک مدعی شد روند سیاسی عراق فروپاشیده و من مرگ آن را اعلام می کنم.



نوری المالکی نخست وزیر عراق تهدید کرده است در صورتی که پارلمان به صالح المطلک معاون وی، رای عدم اعتماد ندهد و وی برکنار نشود، او از مقام خود کناره گیری خواهد کرد.



اما تحول خطرناک دیگر به حمایت آمریکا از طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق که متهم به حمایت از تروریسم است، بر می گردد، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید از صدور حکم بازداشت الهاشمی انتقاد کرده بود.



پیشتر هوشیار زیباری وزیر امور خارجه درباره آینده روابط کشورش و آمریکا پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی در پایان سال جاری میلادی، گفته بود رابطه با آمریکا به ویژه با توجه به امضای توافقنامه ای میان بغداد و واشنگتن

راهبردی باقی خواهد ماند .



به گفته وی، مسئله نیازمندی نیروها و تجهیزات عراقی به خدمات آمریکایی ها بررسی می شود.



زیباری که با العربیه گفتگو می کرد، گفته بود دخالتها حتی با حضور نظامیان آمریکایی وجود داشت، دخالتها برای به شکست کشاندن روند سیاسی وجود داشته و خواهد داشت. دخالتها در امور عراق وجود داشته و متوقف نشده و شاید بیشتر هم شده است.



آینده روابط اعراب و عراق پس از خروج نظامیان



به گزارش مهر، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در پایان سی و دومین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در روز سه شنبه بیست و نهم آذر در ریاض برای دولت منتخب عراق خط و نشان کشید و گفت دولت عراق باید موضع خود در قبال کشورهای منطقه(منظور کشورهای عربی) را پس از خروج نظامیان آمریکایی به سرعت و شفاف تشریح کند.



این در حالی است که هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق پیشتر گفته بود عراق به کشورهای عربی نیاز دارد، کشورهای عربی هم به عراق نیازمند هستند.ارتباط اعراب با عراق و گشایش و انعطاف پذیری با آن به نفع دو طرف است.



زیباری همچنین ادعا کرده بود رقابت بر سر عراق میان ترکیه و ایران، پس از عقب نشینی آمریکا، تشدید خواهد شد.



عراق پس از خروج اشغالگران



حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل درباره تحولات خطرناک اخیر در عراق به مهر می گوید : خروج نیروهای آمریکا از عراق با تحرکاتی از سوی ائتلاف العراقیه برای ایجاد خلاء امنیتی همراه بود.



اکنون عراق با یک توطئه داخلی و منطقه ای روبرو شده که ممکن است این توطئه به بروز جنگ مذهبی و سرانجام تجزیه عراق منجر شود.



ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی که به آمریکا و عربستان وابسته است اخیرا تهدید کرده که از دولت و پارلمان عراق خارج خواهد شد.



این تهدید زمانی آغاز شد که دادگاه عالی عراق طبق بند 4 قانون مبارزه با تروریسم حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق را صادر کرد.



طارق الهاشمی متهم است که در ترورهای اخیر عراق به ویژه در جریان انفجار در مقابل پارلمان در منطقه الخضراء دست داشته است.



بند چهارم قانون مبارزه با تروریسم صراحت دارد که هر گاه شخصی در عملیات تروریستی نقشی ایفا کند به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.



چهار نفر از نزدیکان طارق الهاشمی پس از دستگیری اعتراف کردند که به دستور معاون رئیس جمهوری اقدام به بمب گذاری در مناطق مختلف عراق کرده اند.



طارق الهاشمی که در رژیم سابق عراق عضو حزب بعث بوده مستقیما با عربستان سعودی، آمریکا و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در ارتباط است.



این کشورها تلاش می کنند تا از شکل گیری یک نظام دموکراتیک و برخاسته از نظرات ملت عراق جلو گیری کنند.



آمریکا بلافاصله پس از صدور حکم باز داشت طارق الهاشمی نسبت به این حکم اعتراض کرد وخواستار لغو حکم بازداشت معاون رئیس جمهوری عراق شد.



این کارشناس معتقد است هدف آمریکا این است تا ثابت کند که حضور نیروهای این کشور در عراق ضامن تامین امنیت عراق است تا زمینه حضور مجدد بخشی از نیروهای خود را در عراق فراهم کند.



اکنون این سوال مطرح است که اگر آمریکا حقیقتا در پی مبارزه با تروریسم است چرا از طارق الهاشمی که در سازماندهی تروریستهای حزب بعث نقش داشته حمایت می کند؟



ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه نیز پس از صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی صریحا اعلام کرد که روند سیاسی عراق فرو پاشیده و فرایند دموکراسی سازی این کشور دفن شده است.



عربستان سعودی که نقش تخریبی در رخدادهای عراق ایفا کرده با هزینه کردن میلیادرها دلار می کوشد تا ناامنی ها را در عراق تشدید کند.



هانی زاده می گوید : هدف عربستان، جلوگیری از به قدرت رسیدن شیعیان است، به همین دلیل با شخصیتهای بعثی مانند طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری، صالح المطلک معاون نخست وزیر و ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه در ارتباط است .



به اعتقاد این کارشناس، بنابراین تهدید اخیر ائتلاف العراقیه که دومین فراکسیون قدرتمند در پارلمان عراق به شمار می رود در چارچوب سیاستهای عربستان سعودی قابل ارزیابی است.



ائتلاف العراقیه قصد دارد تا از رهگذر تشدید نا امنی ها، ترور شخصیتهای مختلف و تحریک قومیتها، دولت نوری المالکی را سرنگون کند.



با اینکه اتهام طارق الهاشمی در ارتکاب اعمال تروریستی ثابت شده، اما به نظر می رسد ائتلاف العراقیه با کمک مالی عربستان درصدد بر هم زدن روند دموکراسی سازی عراق برآمده است.



این کارشناس تصریح می کند : اگر ائتلاف العراقیه موفق شود نا امنی ها را در عراق دامن بزند قطعا این کشوردر آینده نه چندان دور به سمت هرج و مرج و حتی جنگ داخلی پیش خواهد رفت.



به هر حال در پایان باید گفت این تحولات سریع و پرشتاب که پس از خروج نظامیان آمریکایی رخ داده است، نشان می دهد که سناریوی خطرناکی برای عراق طراحی شده است که آمریکا آن را از مدتها پیش آماده کرده بود تا هنگام خروج نظامیان کلید بخورد.



گزارش : رضا مهری