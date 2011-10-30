سرشماری با مشارکت مردمی نتایج مفیدی به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی در پیامی به مناسبت اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه کشور عزیز اسلامی ایران در مرحله گذار به سوی توسعه است و از آنجایی که این گذار با تغییرات وسیع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توأم است، هر قدر که بتوان اطلاعات و آمار به هنگام تری در مورد جمعیت کشور به دست آورد، برنامه ریزیها و سیاستگذاریها از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود.وی اظهار داشت: کاهش زمان سرشماری به پنج سال یکی از دهها فعالیت دولت در راستای توسعه کشور است از این رو و براساس مصوبه هیئت محترم دولت، انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن در فواصل پنج ساله و اجرای آن در سال 1390 در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است. وی یادآورشد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از تاریخ دوم آبان ماه به مدت 21 روز در سراسر ایران عزیزمان اجرا می شود. سمیعی اظهار داشت: در این طرح علاوه بر تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور و پیشرفت و تعالی جامعه لازمه برنامه‌ریزی جامع، تصمیم‌سازی مؤثر و کارآمد و داشتن اطلاعات و آمار صحیح و دقیق از دیگر اهداف مهم است که در این میان همکاری مردم نقش ارزنده ایفا می‌کند. فرماندار رامیان گفت: آمار دقیق، وصحیح مبنای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های عالمانه و مدبرانه است. وی تاکید کرد: لذا لازم است مردم شریف شهرستان رامیان نیز همگام با سایر مردم در سراسر میهن عزیز اسلامی، در هنگام مراجعه مأموران سرشماری، اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار آنان قرار دهند و آنان را در تکمیل و جمع آوری پرسش نامه ها یاری کنند. سمیعی اظهار داشت: رعایت نکات اخلاقی در اجرای این طرح بسیار مهم و رعایت احترام و اعتمادسازی در راستای مشارکت مردم در ارائه آماری صحیح و دقیق امری است که پیشرفت و موفقیت طرح را تضمین می‌کند. فرماندار رامیان افزود: ضمن آن که انتظار می رود شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به عنوان نهادهای مشارکت مردمی و برخوردار از مزیت ارتباط نزیک با مردم مناطق مختلف شهرستان، می توانند نقش مهم و بسزایی در اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم شریف در مورد اهمیت سرشماری و جلب همکاری آنان داشته باشند. وی اظهار امیدارواری کرد، به یاری خداوند متعال و همکاری آحاد ملت شریف و بزرگوار ایران و پاسخگویی دقیق و درست به مأموران سرشماری، بتوانیم با موفقیت از عهده انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 برآییم.

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