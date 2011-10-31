به گزارش خبرنگار مهر، بقایایی از جاده تاریخی 400 ساله در شهرستان جهرم وجود دارد که اهالی منطقه آن را جاده ادویه می نامند. جاده ادویه در دوره صفویه در بندرعباس احداث شده و از شهرهای لار و جهرم نیز می گذشته و به اصفهان می رسیده است. در محدوده مسیر این جاده در نزدیکی روستای چاه تلخ چهار آب انبار و دو کاروانسرا وجود دارد اما از آن مسیر به بعد کوهستانی است و جاده سنگ فرش کوهستانی به چشم می خورد که در نوع خود یکی از شاهکارهای مهندسی و جاده سازی به شمار می آید.

در زمانهای گذشته تجار و مردم در آن زمان محصولاتی مانند پارچه و ادویه را از هندوستان وارد بندر عباس و از آنجا به شهرهای دیگر از جمله اصفهان می بردند به همین دلیل نام ادویه را برایس این جاده انتخاب کرده اند.

اکنون تنها پنج کیلومتر از این جاده در شهرستان جهرم سالم باقی مانده است و حدود یک کیلومتر از آن جاده سنگ فرش است و بقایای آثاری تاریخی نیز در ادامه مسیر دیده می شود. همچنین بنابر اظهار برخی از کارشناسان در دوره صفوی نیز پلی در این منطقه ساخته شده که متاسفانه هم اکنون اثری از آن وجود ندارد.

شاردن از سیاحان به نام در سال 1059 هجری شمسی از جاده ادویه عبور کرده و در سفرنامه خود نوشته که در کوه البرز به عنوان سخت ترین و خطرناکترین کوهی که در ایران وجود دارد و جاده ای سنگ فرش شده با عرض بیش از چهار قدم تنها مسیر عبوری از این کوه است. در قله این کوه سه آب انبار وجود دارد که به دلیل خشکسالی بودن آب هستند.

اما دو سال پیش اعضای انجمن میراث فرهنگی جهرم در خواست کتبی خود را مبنی بر شناسایی و حتی ثبت این اثر تاریخی به مسئولان میراث فرهنگی ارایه کردند اما متاسفانه دریافت نکردند.

پس از انتشار گزارش جاده ادویه در خبرگزاری مهر، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با اعضای انجمن دوستداران میراث فرهنگی جهرم و ساکنان بومی این منطقه، اطلاعات بیشتری از جاده را به دست آورده و از این محدوده بازدید کردند به همین دلیل اکنون پرونده ثبت این جاده در فهرست آثار ملی ایران در سازمان میراث فرهنگی استان فارس در حال بررسی است.

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گزارش از فاطیما کریمی