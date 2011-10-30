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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۵۳

لروند در گفتگو با مهر:

آزمون تربیت ممتحن قرآن در لرستان برگزار می‌شود

آزمون تربیت ممتحن قرآن در لرستان برگزار می‌شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری آزمون تربیت ممتحن قرآن‌ کریم در این استان خبر داد.

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آزمون برای اولین‌بار طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه این هفته در لرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول آزمون 50 نفر در دوره تربیت معلم ممتحن قرآن‌کریم شرکت داشتند که از بین آنها 17 نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند.

مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: از بین این 17 نفر نیز افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهی‌نامه دریافت می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان ممتحن قرآن‌کریم فعالیت کنند.

لروند یادآور شد: آزمون تربیت ممتحن با حضور دو نفر از ممتحنین ممتاز کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 1447829

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