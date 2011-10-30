محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آزمون برای اولینبار طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در لرستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: در مرحله اول آزمون 50 نفر در دوره تربیت معلم ممتحن قرآنکریم شرکت داشتند که از بین آنها 17 نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند.
مسئول دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: از بین این 17 نفر نیز افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه دریافت میکنند و میتوانند بهعنوان ممتحن قرآنکریم فعالیت کنند.
لروند یادآور شد: آزمون تربیت ممتحن با حضور دو نفر از ممتحنین ممتاز کشور برگزار میشود.
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