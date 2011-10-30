70 گفتمان دینی با موضوع ولایت در لرستان برگزار می شود

حجت الاسلام مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غدیر استمرار حرکت انبیای عظام الهی است و منحصر به زمان نیست بلکه متعلق به همه اعصار است.

وی ادامه داد: از این رو باید با تبیین صحیح این حرکت، پیام غدیر و ولایت را به نسل جوان و نوجوان جامعه انتقال دهیم.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: به منظور تبیین و تشریح مسئله ولایت و امامت در جامعه اسلامی و ارتقای بینش دانش آموزان و دانشجویان استان لرستان 70 گفتمان دینی با موضوع ولایت و امامت در استان برگزار می شود.

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: این گفتمانهای دینی با استفاده از اساتید مجرب و برجسته کشوری و استانی در سطح مدارس و دانشگاههای این استان در دهه ولایت برگزار خواهد شد.