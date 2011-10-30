به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام محمود احمدی نژاد بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی، فقیه وارسته و عالم مجاهد، موجب تأسف و تألم شد و بی‌تردید فقدان این استاد عالیقدر ثلمه‌ای برای حوزه و دانشگاه محسوب می‌شود.

این عالم برجسته فقید در طول حیات پربرکت خود در پنجاه سال تدریس و تربیت دانشجویان و طلاب و تألیف پیش از چهل جلد کتاب ارزشمند در دو دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشگاه تهران همواره منشأ خیرات و برکات فراوان برای کشور بودند که بی‌شک روح ایشان از ثواب آن خدمات خالصانه بهره وافر خواهد برد.

اینجانب این ضایعه را به خاندان مکرم، شاگردان و جامعه علمی روحانی و دانشگاهی ملت بزرگ ایران تسلیت عرض نموده و از حضرت احدیت برای آن فقید سعید، علو درجات و رضوان الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسألت می‌نمایم.

محمود احمدی‌نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران

