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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

پیام تسلیت محمود احمدی‌نژاد به مناسبت درگذشت عمید زنجانی

پیام تسلیت محمود احمدی‌نژاد به مناسبت درگذشت عمید زنجانی

رئیس جمهور در پیامی درگذشت آیت الله عمید زنجانی را به جامعه علمی روحانی و دانشگاهی ملت بزرگ ایران و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام محمود احمدی نژاد بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی، فقیه وارسته و عالم مجاهد، موجب تأسف و تألم شد و بی‌تردید فقدان این استاد عالیقدر ثلمه‌ای برای حوزه و دانشگاه محسوب می‌شود.

این عالم برجسته فقید در طول حیات پربرکت خود در پنجاه سال تدریس و تربیت دانشجویان و طلاب و تألیف پیش از چهل جلد کتاب ارزشمند در دو دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشگاه تهران همواره منشأ خیرات و برکات فراوان برای کشور بودند که بی‌شک روح ایشان از ثواب آن خدمات خالصانه بهره وافر خواهد برد.

اینجانب این ضایعه را به خاندان مکرم، شاگردان و جامعه علمی روحانی و دانشگاهی ملت بزرگ ایران تسلیت عرض نموده و از حضرت احدیت برای آن فقید سعید، علو درجات و رضوان الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسألت می‌نمایم.

محمود احمدی‌نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران
 

کد مطلب 1447843

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