به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل مس سرچشمه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: از بازیکنانم راضی نیستم. با توجه به اینکه تیم مس سرچشمه 10 نفره بازی می کرد بازیکنان ما فکر می کردند که کارشان بسیار ساده است و می توانند به راحتی با چند گل این تیم را شکست دهند.

وی در ادامه افزود: در نیمه نخست بازی پراشتباه ظاهر شدیم و نتوانستیم برنامه موردنظر خود را به درستی اجرا کنیم اما در نیمه دوم و با تغییراتی که انجام دادیم بر بازی مسلط شده و به غیر از گلی که به مس سرچشمه زدیم، موقعیت‌های زیادی را نیز از دست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال مس سرچشمه را یک تیم دفاعی خواند و افزود: مسی‌ها یک دفاع گوشتی مقابل دروازه خود درست کرده و چشم به ضدحمله داشتند. همین تدافعی بازی کردن آنها ما را دچار مشکل کرده بود.

"در مجموع فقط سه امتیاز را بدست آوردیم اما عملکرد بازیکنانم راضی کننده نبود"، مظلومی با بیان این جمله در خصوص دلایل غیبت مهدی امیرآبادی در بازی با مس گفت: امیرآبادی بازیکن بسیار خوبی است و در دو بازی گذشته برای ما خیلی خوب بازی کرد اما با توجه به اینکه در هر بازی به چند بازیکن استراحت می دهیم در این دیدار نیز به امیرآبادی استراحت دادیم تا خود را برای شروع مجدد تمرینات آماده کند.

سرمربی استقلال تهران ضمن ابراز گلایه از رفتار نامناسب حنیف عمران‌زاده و آندرانیک تیموریان افزود: این مسئله را به دقت بررسی خواهیم کرد و جلسه‌ای در این خصوص خواهیم گذاشت. مطمئن باشید با خاطی این قضیه بشدت برخورد خواهیم کرد.

مظلومی در پایان و در خصوص حضور تیم استقلال در جام ولایت نیز گفت: ما از فردا به مدت سه روز به بازیکنان خود استراحت دادیم و فرهاد مجیدی و فریدون زندی به دلیل برنامه‌ریزی که از قبل کرده بودند به خارج از کشور سفر خواهند کرد. بازیکنان ملی پوشان نیز در اختیار تیم ملی قرار می گیرند. علاوه بر اینها جاسم کرار نیز به اردوی تیم ملی عراق دعوت شده و او هم ما را ترک خواهد کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: بنابراین مجبوریم در جام ولایت با سایر بازیکنان خود و امیدهای‌مان بازی کنیم. من امیدوارم اگر در آینده نیز چنین مسابقاتی با نام بزرگ ولایت برگزار می شود با یک برنامه ریزی دقیق برگزار شود.

تیم فوتبال استقلال با برتری مقابل مس سرچشمه در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بازگشتی دوباره به صدر جدول رده بندی این رقابت‌ها داشت.